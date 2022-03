Kate Middleton sfida la Regina: sandali in corda, smalto rosso e maxi orecchini

Kate Middleton in Belize: il look a fiori in dettaglio

Per la seconda tappa del tour caraibico con William, Kate Middleton sfoggia tutto il suo potere e osa persino infrangere il dress code indossando sandali in corda che svelano lo smalto rosso scuro, il massimo della riprovazione per la Regina Elisabetta. Ma ormai ogni tabù sembra essere infranto, almeno in fatto di stile. Mentre lo smalto della Duchessa di Cambridge si può acquistare online per 11,49 euro.

Kate Middleton, l’abito a fiori di Tory Burch

Dopo il look in pizzo blu che tanto ha fatto parlare di sé, Kate Middleton opta per un abito floreale di Tory Burch che costa 595 euro circa. Si tratta di un vestito midi azzurro intenso con maxi fiori bianchi, celesti e rossi, scollatura quadrata, maniche corte a sbuffo, carré sul décolleté e gonna a balze. Come sempre, la scelta dell’abito ha un significato ben preciso.

Lady Middleton coi suoi look recentemente ha lanciato importanti messaggi di sostegno all’Ucraina, invece in questo caso ha voluto rendere omaggio al Belize con un vestito che riporta i colori della sua bandiera.

Kate Middleton, orecchini extra large

Ma a colpire sono i dettagli del suo outfit. Kate sceglie una clutch a forma di ventaglio della stilista britannica Anya Hindmarch, che aveva già utilizzato durante il viaggio di Stato in Canada nel 2011. Bellissimi i maxi orecchini in stoffa, blu intenso, del marchio francese Sézane, in vendita a 55 sterline (65,40 euro circa). Un accessorio stranamente vistoso per la Duchessa di Cambridge cui però è stato affidato il compito i svecchiare la Monarchia, a cominciare dai look.

Kate Middleton, smalto rosso e sandali in corda

Ma a colpire sono le scarpe scelte dalla moglie di William, un vero e proprio messaggio di ribellione rispetto al gessato protocollo di Corte. Kate, è noto da anni, ha una passione per le scarpe in corda che ripropone ogni primavera appena ne ha l’occasione. La Regina invece le detesta e tempo fa ha ripreso più volte la nipote per questa sua scelta di stile di dubbio gusto, secondo i canoni di Sua Maestà. Sulle scarpe in corda però Kate non ha mai ceduto. E ora ne indossa un paio in versione sandalo di Stuart Weitzman.

Secondo il dress code di Palazzo, i sandali sono scarpe proibite. Si possono indossare solo in rarissime occasioni e di solito per eventi serali “glamour”. Lady Middleton ha fatto uno strappo alla regola e li ha messi per la visita a una fabbrica di cioccolato.

Le scarpe aperte svelano una pedicure curata, addirittura con uno smalto rosso scuro, quasi bordeaux. Anche gli smalti colorati sono un tabù a Corte, ma sono tollerati sui piedi in quelle rare occasioni in cui vengono mostrati. Kate si adegua comunque al marchio preferito dalla Regina, Essie. Elisabetta lo utilizza di colore rosa pallido, la moglie di William in questo caso opta per l’effetto semipermanente, rosso profondo, che si può acquistare online per 11,49 euro.

Kate Middleton si lancia nel balletto

Infine per contrastare l’effetto crespo a causa del clima caldo e umido, Kate ha stirato i capelli con la piastra che sono rimasti lisci e impeccabili per tutto il tempo della visita. Non hanno ceduto nemmeno durante il balletto improvvisato con 9 allievi del Garifuna Cultural Center nel pittoresco villaggio di Hopkins sulla spiaggia. Persino William si è lanciato in una danza di coppia mentre la Duchessa è stata presa sottobraccio da una ballerina.

I Duchi di Cambridge hanno poi gustato pietanze tipiche del Belize, ossia un brodo di banana e cocco e un porridge dolce, preparati dallo chef locale Sean Kuylen.