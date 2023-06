Kate Middleton, siparietto imbarazzante e abito animalier trasparente

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Camilla, l’abito verde: ultima tendenza da Regina

Kate Middleton è tornata al lavoro ed è andata senza William al Riversley Park Children’s Center nella città del Warwickshire dove si è presentata con un nuovo abito a stampa animalier che si è rivelato troppo trasparente e lo smalto rosa sulle unghie delle mani (che vorrai anche tu). Mentre è stata protagonista di un divertente quanto imbarazzante siparietto con un bebè.

Kate Middleton è tornata dopo l’assenza sospetta

L’assenza di Kate Middleton alla proiezione del documentario Rhino Man dove William è arrivato con Sophie del Wessex aveva destato non poche preoccupazioni. Soprattutto in considerazione dei rumors su una certa tensione nella coppia che si sarebbe resa ben manifesta nella foto ufficiale del matrimonio di Hussein e Rajwa di Giordania.

Lady Middleton però è tornata in pubblico per promuovere i suoi progetti a sostegno della prima infanzia e non sembra per niente preoccupata. Anzi sembra di perfetto umore, anche perché quando si tratta di stare coi bambini, specialmente se piccoli, è nel suo elemento. Fuori dal centro l’aspettava una folla di piccoli fan accorsi per vedere dal vivo la loro Principessa. Kate si è fermata davanti ai bimbi, si è chinata verso di loro, ha scambiato qualche parola e la più fortunata ha ricevuto anche un cinque.

Kate Middleton e il ruttino imbarazzante

Poi Kate è entrata nell’edificio dove altri bambini tra i tre e i cinque anni l’attendevano. La moglie di William sembrava raggiante mentre parlava con loro. Si è perfino inginocchiata per ammirare il kit da calcio di Nate.

Ma il dovere chiama e la Principessa ha tenuto una riunione con le mamme e i loro bebè. Mentre parlava la Principessa non riusciva a trattenersi dall’accarezzare ora un piedino ora una manina dei neonati che le stavano accanto. E proprio in quel momento è stata la coprotagonista di un siparietto fuori programma che in altri tempi avrebbe creato non poco imbarazzo perché del tutto sconveniente al protocollo di Corte.

I fatti sono questi. Mentre la Principessa del Galles stava tenendo un discorso sul finanziamento da 50.000 sterline fornito dalla Princess’s Royal Foundation Center for Early Childhood a sostegno di un progetto per il benessere della prima infanzia, uno dei piccolissimi ascoltatori ha fatto un ruttino, a quanto pare piuttosto rumoroso. Kate si è interrotta e ridendo ha detto: “Ben fatto!” con grande divertimento per tutti.

Infondo, era evidente che Lady Middleton era molto rilassata, al punto da contravvenire lei stessa alle regole del bon ton. Seduta in riunione infatti ha perfino accavallato le gambe. Questo le sarebbe costato caro se ci fosse stata ancora la Regina Elisabetta. Infatti, per una dama di Corte è assolutamente sconveniente incrociare a quel modo le gambe. Quattro anni fa Meghan Markle per aver fatto una cosa simile fu aspramente criticata. Ma con Carlo i tempi e i modi sono decisamente cambianti.

Kate Middleton, l’abito animalier trasparente

Al punto che Kate ha anche potuto indossare un abito dalla stoffa troppo sottile che in controluce è risultata essere trasparente. La Principessa del Galles si è presentata all’appuntamento di lavoro indossando un abito nuovo. Si tratta di uno chemisier in seta a stampa leopardata verde e viola su sfondo bianco. Il modello si chiama Petra ed è firmato Cefinn. Costo? 590 euro. La stoffa però molto leggera ha creato uno “scomodo” effetto trasparente quando, sotto il sole, Kate si è abbassata per parlare coi bambini, mettendo ben in evidenza la silhouette delle sue gambe.

Kate ha abbinato l’abito a delle classiche décolleté bianche con tacco stiletto di Jimmy Choo, che danno l’idea di essere un po’ strette, e a una borsa, sempre bianca, di Mulberry. Entrambe riciclate. Molto belli gli orecchini con ametiste verdi a pera, creati da Kiki McDonough.

Kate Middleton, il dettaglio dello smalto

Altro dettaglio che non è passato inosservato è la manicure della Principessa. Infatti, fino a qualche tempo fa Kate non portava mai lo smalto, ma ora indossa sempre un colore rosa pallido, come faceva Elisabetta II. A eccezione del giorno di Pasqua quando stupì tutti presentandosi con le unghie laccate di rosso. Lo smalto di Lady Middleton è acquistabile online ed super versatile da portare tutti i giorni.

I capelli sono portati sciolti sulle spalle e il make up come sempre punta sullo sguardo sebbene sia realizzato con colori neutri.

