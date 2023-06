Kate Middleton dà forfait, William al gala va con un’altra

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Sophie del Wessex al Garden Party: look a confronto

Kate Middleton dà forfait alla serata di gala per la proiezione del documentario Rhino Man, costringendo suo marito William a scegliere un’altra donna per presenziare all’evento. Scambio di sorrisi, un’aggiustatina alla cravatta, il Principe del Galles è apparso perfettamente a suo agio con la sua nuova compagna, ossia la Contessa del Wessex. Niente meno che sua zia.

Kate Middleton sparisce

È un evento più unico che raro quello di vedere insieme William e Sophie del Wessex. Il Palazzo non ha rilasciato commenti sul perché di questa strana coppia e soprattutto sul perché il Principe non sia stato accompagnato da sua moglie. C’è da dire che Kate Middleton sta attraversando un periodo particolarmente difficile.

Fonte: Getty Images

Il fallimento dell’azienda di sua madre Carole Middleton con un debito di milioni di sterline che riguarda anche il fisco è stato per la Principessa un duro colpo, anche per il danno d’immagine che le ha provocato. A ciò si aggiungano alcune lamentele da parte di Carlo che pare non abbia gradito la mossa di Kate al Chelsea Garden quando con la sola sua presenza lo ha messo in ombra. E infine, anche con suo marito William c’è tensione a causa dei continui pettegolezzi sulla sua presunta amante, Rose Hanbury. Insomma una situazione piuttosto complessa per la Principessa del Galles che, forse, appena ha potuto si è defilata.

Kate Middleton sostituita da Sophie del Wessex

Kate è stata così rimpiazzata da Sophie del Wessex, moglie del Principe Edoardo, e zia di William. Nessuno a quanto pare ha sentito la mancanza di Lady Middleton alla proiezione di Rhino Man a Londra, presso la Battersea Power Station recentemente ristrutturata. Anche perché Sophie ha dato prova di essere all’altezza della Principessa del Galles almeno in fatto di stile.

La Contessa infatti ha indossato un abito midi, firmato Erdem, uno dei brand usati da Kate, color viola con fiori bianchi, maniche molto corte e decorato da volant. Costo? 1.535 dollari. Non contenta ha rubato anche i sandali alla nipote acquisita, indossandone un paio effetto nude quasi identici ai suoi, di Prada. Una clutch viola di Sophie Habsburg (380 euro) e una pashmina completavano il suo look.

Fonte: Getty Images

William e Sophie, la nuova coppia reale

Sophie e William sembravano di perfetto umore quando sono arrivati all’evento su una 4×4 nera. Scesi dall’auto il Principe si è dato una sistematina alla cravatta, forse dietro suggerimento della zia, visto che la guardava sorridendo, probabilmente in cerca della sua approvazione.

Fonte: Getty Images

Da quando Sophie ed Edoardo hanno avuto il titolo di Duchessa e Duca di Edimburgo in seguito alla morte della Regina Elisabetta, si sono mostrati sempre più spesso insieme a William e Kate. All’incoronazione di Re Carlo erano seduti accanto e anche al Garden Party hanno fatto un’apparizione congiunta. Ma è la prima volta che zia e nipote si recano a un appuntamento di Corte da soli, formando appunta un’insolita coppia che però ha avuto successo. Con buona pace dei rispettivi coniugi.