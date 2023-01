Re Carlo e Camilla hanno una nuova preferita (e non è Kate)

Fonte: IPA Chi è la preferita di Re Carlo

In questi mesi la Famiglia Reale inglese è stata travolta da una serie di eventi che hanno minato la sua stabilità, e Re Carlo e Camilla sono alla ricerca di persone fidate sulle quali contare. E sembra che abbiano scelto la loro preferita, come mostra un post sul loro profilo Instagram, una donna che era molto amata anche dalla Regina Elisabetta, e non si tratta di Kate Middleton.

Sophie di Wessex compie gli anni: gli auguri di Re Carlo

Nata Sophie Rhys-Jones, oggi Contessa di Wessex, la moglie del Principe Edoardo ha appena compiuto cinquantotto anni, e non li dimostra affatto. E non si tratta solo del fattore estetico, che già può lasciarci senza parole, ma proprio del suo spirito, sempre pronta a fare di tutto in nome della Corona, non per servilismo, ma per rispetto e, soprattutto, passione per ciò che fa.

La nuora preferita della Regina Elisabetta, sua amica e confidente, già da alcuni anni aveva preso il suo posto nella maggior parte degli impegni ufficiali riguardanti l’istruzione, l’educazione di bambini e ragazzi, le visite nelle scuole e nei centri d’accoglienza.

Sophie di Wessex spende la sua vita al fianco dei più piccoli, e proprio in occasione di una visita presso la Connaught School e il nuovo ospedale pediatrico di Heatherwood, è stata festeggiata con fiori e una torta, un giorno prima del suo compleanno.

Per questo, per augurarle un buon genetliaco, Re Carlo e Camilla hanno scelto le foto di questa importante occasione, sottolineando, al tempo stesso, il suo impegno senza sosta per la Corona: “Auguriamo un buon compleanno alla Contessa Sophie” hanno esordito nelle storie del loro profilo Instagram ufficiale, riprendendo le sue lodi in un lungo post.

Sophie la nuova preferita di Carlo e Camilla

Nel post di “buon compleanno” pubblicato da Re Carlo e Camilla, oltre ai semplici auguri, si loda l’impegno di Sophie di Wessex che, anche poche ore prima del suo giorno speciale, si è divisa tra vari impegni ufficiali. Un’eccezione per il Sovrano che, solitamente, attraverso i suoi canali social, si limita a una frase d’augurio e una foto d’archivio del festeggiato.

Questa volta, invece, il carosello di immagini scelte, sono un vero ringraziamento per l’instancabile lavoro di Sophie che, senza clamori, è diventata uno dei membri di spicco della Famiglia Reale. Possiamo dirlo? Anche più di Kate Middleton che, in fin dei conti, diverrà Regina, e ha una serie di obblighi che la portano a seguire la sua stretta agenda.

Fonte: IPA

Secondo voci di Palazzo, Sophie è la vera preferita di Carlo e Camilla, come lo è sempre stata della Regina Elisabetta. Questo starebbe causando nuovi malumori, tra Andrea e le sue figlie, sempre più esclusi, e il Principe William che non vede mai di buon occhio chi potrebbe rubare la scena a lui e sua moglie.

Se questa fosse una soap sarebbe davvero intrigante, non c’è dubbio, ma pensare che questa è la vita vera fa molto riflettere su come, Harry, Meghan, Sarah e la stessa Diana, ci hanno raccontato una storia che continua a ripetersi davanti ai nostri occhi, e alla quale, i più, si ostinano a non credere.