Kate Middleton brilla con l’abito da 1.800 euro e lancia un messaggio a Meghan Markle

Kate Middleton brilla in verde a Dublino: il tenero gesto per William

Kate Middleton e William partecipano al ricevimento nella Guinness Storehouse di Dublino. E anche la sera la Duchessa rende omaggio all’Irlanda con un abito verde scintillante.

Dopo l’abito di Alessandra Rich e il cappotto di Catherine Walker, rigorosamente verdi, Lady Middleton sceglie di brillare nella notte irlandese con un abito color smeraldo, del marchio di tendenza The Vampire’s Wife. Costo? 1.595 sterline, ossia 1.828 euro circa.

Kate ha coordinato al vestito scintillante delle splendide décolletée in velluto di Manolo Blahnik da 525 sterline (602 euro circa). Completano il look la clutch d’oro glitter e degli importanti orecchini.

Dunque, anche per il secondo outfit del viaggio di Stato irlandese, Lady Middleton non ha badato a spese. L’abito da sera però nasconde un segreto. La Duchessa si è ispirata a un membro della Famiglia Reale. Infatti, Beatrice di York, cugina di suo marito William, ha indossato lo stesso vestito lo scorso settembre al matrimonio della cantante Ellie Goulding che per altro è molto amica di Harry.

Viene da chiedersi se questa sia una semplice coincidenza o in realtà nasconde un significato preciso che sembra rivolto a Meghan Markle e alla sua particolare situazione con la Regina e suo marito Harry. Infatti, niente è lasciato al caso nella scelta dei look dei Reali, specialmente quando si trovano all’esterno a rappresentare la Regina Elisabetta. Dunque, appare difficile pensare che sia solo un caso la scelta di copiare a qualche mese di distanza la mise di Beatrice di York.

Sembra quasi un messaggio che Kate ha voluto lanciare: lei è dalla parte della Famiglia Reale, tanto da ispirarsi alla figlia di Sarah Ferguson ed è anche dalla parte di Harry che ha avuto un colloquio con Elisabetta dove la Regina gli ha offerto di poter ritornare all’interno della Monarchia, con o senza Meghan.

William e Kate sono apparsi perfettamente a loro agio durante l’evento e hanno perfino brindato in gaelico con una birra. Se prima di partire per il loro primo viaggio nella Repubblica irlandese, erano preoccupati di essere messi in ombra dal ritorno in Inghilterra di Meghan e Harry, dopo solo una giornata a Dublino i timori sono svaniti. Con tanto di messaggio subliminale nell’outfit e tenero gesto di Lady Middleton che sfiora la schiena al marito.