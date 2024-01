Anisha Rosnah del Brunei, primo abito da Principessa ispirato a Kate Middleton

Anisha Rosnah, moglie di Mateen del Brunei, per la prima volta in pubblico come Principessa. Il suo abito bianco è ispirato a Kate Middleton

Fonte: Getty Images Matrimonio Mateen del Brunei e Anisha: il Royal Wedding faraonico

Mateen e Anisha Rosnah del Brunei sono apparsi pubblicamente per la prima volta dopo il loro sontuoso matrimonio, durato 10 giorni. La Principessa ha scelto un abito bianco con dettagli trasparenti che sembra ispirato al look sfoggiato da Kate Middleton lo scorso giugno.

Anisha Rosnah del Brunei, primo look da Principessa

Abbandonati gli outfit sfarzosi del matrimonio, tra cui un magnifico abito da sposa realizzato da Zuhair Murad, il famoso designer libanese amato da tutte le star, Anisha Rosnah del Brunei cambia decisamente stile per una riunione di famiglia.

La nuova Principessa e il suo bellissimo sposo, Abdul Mateen, sono stati fotografati per la prima volta dopo le nozze durante una riunione di famiglia. Lui sfoggia un look casual, camicia nera e pantaloni beige, mentre lei ha optato per un abito bianco. Si tratta di un vestito midi in bouclé e chiffon, color crema, composto da un corpetto a giacca con cintura in vita e una gonna a pieghe che gioca con le trasparenze, lasciando intravvedere le caviglie.

Anisha Rosnah del Brunei, abito ispirato a Kate Middleton

Il modello costa 500 euro, una cifra che per il sultano del Brunei è irrisoria, visto lo sfarzo in cui vive, ed è firmato Self Portrait, uno dei brand preferiti da Kate Middleton.

Anisha in effetti sembra essersi ispirata al guardaroba di Kate per il suo primo look da Principessa. Anche dal letto di un ospedale, Lady Middleton non cessa di essere una trend setter. Il suo stile è il più imitato, non solo dalle donne di tutto il mondo, ma anche dalle teste coronate di nuova generazione.

Fonte: Getty Images

L’abito midi indossato da Anisha del Brunei, tra l’altro, assomiglia pericolosamente a quello sfoggiato dalla Principessa del Galles lo scorso giugno, quando si recò all’evento per la riapertura della National Portrait Gallery. Kate per quell’occasione scelse un abito bianco con rifiniture nere, in bouclé. Anche in quel caso la giacca segnava la vita e la gonna era lunga fino alle caviglie. Ma il look di Kate non presentava alcun inserto trasparente. Infatti, il dress code della Corte inglese e il ruolo istituzionale di primissima importanza impediscono alla Principessa del Galles di osare troppo.

Anisha Rosnah del Brunei, accessori firmati Dior

Anisha ha quindi riproposto lo stile di Kate in una versione più fresca e disinvolta, aggiungendo un tocco di lusso con gli accessori che comprendono la borsa con manico singolo, Lady Dior in coccodrillo blu, e le slingback J’adior, color crema.

Infine, il look della Principessa del Brunei è impreziosito dall’imponente anello di fidanzamento con diamante di svariati carati e dagli orecchini pendenti, semicoperti dai lunghi capelli ondulati, lasciati ricadere oltre le spalle. Altro dettaglio che richiama il look di Kate che purtroppo almeno fino a marzo non vedremo più a causa delle sue condizioni di salute.