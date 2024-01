Fonte: Getty Images Matrimonio Mateen del Brunei e Anisha: il Royal Wedding faraonico

Anisha Rosnah binti Adam è la nuova Principessa del Brunei da quando, all’inizio del 2024, ha sposato il Principe Abdul Mateen del Brunei. Lui era uno degli scapoli più ambiti di tutta l’Asia, lei una sua vecchia conoscenza che nel tempo è riuscita a far breccia nel suo cuore. Insieme formano una coppia bellissima, ma c’è molto di più dietro l’aspetto (meraviglioso) della nuova Principessa, una donna giovane ma che sa il fatto suo.

Anisha Roshah binti Adam, bella e colta imprenditrice

Guardandola sembra di stare al cospetto di una vera Principessa delle favole ma avvicinandosi di più alla sua essenza si scopre tanto di questa giovane, diventata protagonista del primo Royal Wedding del 2024. Anisha Roshah binti Adam è riuscita a far breccia nel cuore di uno dei Principi più ricchi del mondo, non soltanto dell’Asia, e se ciò è stato possibile non è stato soltanto merito della sua conclamata bellezza.

Fonte: Getty Images

Al fascino la bella Anisha unisce dei natali prestigiosi, studi importanti e una carriera di tutto rispetto. Il nonno Pehin Dato Isa è stato consigliere speciale del Sultano del Brunei, oltre a ricoprire ruoli di alto Governo nel paese tra gli anni ’60 e gli anni ’70. È stato persino vice-Primo Ministro, tanto per citarne uno.

Anisha, però, ha scelto di non intraprendere la strada del nonno, dedicandosi dapprima agli sudi presso l’Università di Bath nel Regno Unito (è nata a Londra) e poi alle sue attività nel Brunei. La nuova Principessa ha fondato il marchio di moda Silk Collective, che ha riscosso nel tempo un bel successo, e inoltre è co-proprietaria dell’impresa turistica Authentirary insieme a un suo caro amico. Anisha coltiva anche molti interessi al di fuori della sua attività da imprenditrice ed è stata persino una popolare food blogger sui social, dove curava una pagina interamente dedicata al cibo e alle sue esperienze culinarie. È anche una appassionata di sport e si dice che si alleni regolarmente con il suo amato sposo, nonostante i mille impegni.

Il rapporto speciale con il Principe Mateen del Brunei

Non si sa esattamente quando sia iniziata la relazione tra il Principe e la Principessa del Brunei, ma sappiamo per certo che il loro è un rapporto di vecchia data. Il Principe Mateen è un grande amico del fratello di Anisha, Danial Isa Kelbic, e si conoscono sin da piccolissimi. Era inevitabile, dunque, che anche Anisha conoscesse il rampollo Reale a quei tempi.

Fonte: Getty Images

Anisha e Mateen si sono conosciuti da piccolissimi, spesso hanno giocato insieme e si sono divertiti come farebbe qualunque bambino di quell’età. Poi, come talvolta accade, nel tempo quella semplice amicizia si è trasformata in qualcosa di più.

Il meraviglioso Royal Wedding del Brunei

Un matrimonio realizzato da una delle famiglie più ricche del mondo non avrebbe potuto essere altro che spettacolare. Il primo Royal Wedding dell’anno urlava “lusso” ad ogni angolo, incluso lo splendido abito da sposa che la nuova Principessa Anisha ha indossato: candido come la neve e prezioso come pochi.

Il coronamento di un amore per la coppia, per noi “spettatori” la visione in carne e ossa di una favola che trova il suo lieto fine. Sono stati dieci intensi giorni di celebrazioni in quel del Brunei, conclusi con un grande banchetto a cui hanno preso parte Reali provenienti da ogni parte del mondo.