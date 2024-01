Il royal wedding di Anisha e Mateen del Brunei

Fonte: Ansa Il Principe Abdul Mateen del Brunei

Ad ottobre, il Sultano del Brunei annuncia il fidanzamento di suo figlio, il Principe Abdul Mateen, con Anisha Rosnah. “Per ordine reale di Sua Maestà il Sultano Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah del Brunei Darussalam, il palazzo ha annunciato che il prossimo matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe Abdul Mateen e Anisha Isa Kalebic si terrà dal 7 al 16 gennaio 2024”, si legge nel comunicato ufficiale.

Il Principe Mateen, decimo figlio del Sultano, accompagna spesso il padre negli impegni reali ufficiali, tra i quali l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla a maggio 2023 e il matrimonio del Principe Ereditario Hussein e Rajwa Al Saif, in Giordania a giugno scorso. Mateen e Anisha si sposeranno con un sontuoso matrimonio, il primo royal wedding del 2024: l’evento, della durata di 10 giorni, inizierà il 7 gennaio.

Tra gli invitati, forse, William e Kate

Nessuno è a conoscenza della lista ufficiale degli invitati, ma secondo il Daily Mail potrebbero essere presenti anche i Principi di Galles, oltre ad esponenti delle famiglie reali di tutto il mondo. Il padre dello sposo, il Sultano del Brunei, che ha un patrimonio che ammonta ad oltre 20 miliardi di dollari, era uno degli invitati al matrimonio di William e Kate nel 2011.

Fonte: IPA

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il Principe Mateen e Anisha si frequentano da anni e si conoscono fin da piccoli, grazie al legame stretto tra le due famiglie. Una delle prime uscite pubbliche di Anisha insieme al futuro sposo viene immortalata da una foto all’inizio del 2022 in occasione del matrimonio di Fadzilah, sorella del Principe. Altre nozze, altra foto, questa volta scattata a gennaio 2023 per il matrimonio di ‘Azemah, sorella maggiore di Mateen. Le prossime nozze del Principe Mateen e di Anisha segneranno il terzo royal wedding della famiglia reale del Brunei celebrato nel mese di gennaio in tre anni consecutivi.

I festeggiamenti dureranno 10 giorni

I notiziari locali riferiscono che la cerimonia inizierà con la majlis istiadat bersuruh di-Raja detta proposta reale di matrimonio. A questo seguirà la cerimonia dell’akad nikah nella moschea Omar Ali Saifuddien, per celebrare solennemente le promesse nuziali, che si terrà l’11 gennaio. Il matrimonio proseguirà con un ricevimento reale il 14 gennaio, che si terrà presso la residenza ufficiale del Sultano del Brunei. Seguirà la parata degli sposi per le strade di Bandar Seri Begawan, la capitale del Brunei, mentre un sontuoso banchetto, nei giorni successivi, concluderà i festeggiamenti con i membri delle famiglie reali di tutto il mondo.

Lo sposo Mateen

Nato il 10 agosto 1991, il Principe Abdul Mateen è stato a lungo considerato uno degli scapoli d’oro più ambiti del mondo, grazie anche alla sua avvenenza. Quarto figlio maschio del Sultano e primo ministro del Brunei e della sua ex seconda moglie, Miriam binti Abdul Aziz, Mateen non erediterà il sultanato che andrà a suo fratello maggiore, il Principe Ereditario Al-Muhtadee Billah, prossimo in linea di successione.

Nel 2014, il Principe si laurea al King’s College di Londra in Politica Internazionale, proseguendo con un master in diplomazia e affari internazionali presso la facoltà di studi africani e orientali (SOAS) dell’Università di Londra. Sempre nel Regno Unito si diploma alla prestigiosa Accademia Militare britannica di Sandhurst, frequentata prima di lui dal Principe William e dal fratello Harry.

Fonte: Getty Images

Della sua esperienza all’Accademia militare parla in un’intervista a GQ Tailandia nel 2016: “Sono entrato a Sandhurst a diciotto anni; in realtà ero uno dei più giovani. Sandhurst è un corso estenuante di 44 settimane di leadership, forza mentale e fisica, che mette alla prova la tua capacità di reagire sotto estrema pressione […] La cosa più estenuante che ho fatto è stata un’esercitazione di scavo […] Abbiamo dovuto scavare trincee per tre giorni di fila senza dormire, e ogni volta che iniziavo ad addormentarmi, gli istruttori mi prendevano a calci e mi svegliavano – perché è questo che cercano di fare, sfinirti fisicamente fino al limite. Alla fine, dopo aver superato il limite fisico, ci facevano ragionare e risolvere problemi, e questa è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare […] Ma ripensandoci, è stata la cosa più bella che abbia mai fatto, perché così sono diventato una persona forte fisicamente e mentalmente”.

Attualmente è capitano presso la Royal Brunei Air Force con qualifica di pilota di elicotteri. È un ottimo giocatore di polo e ha rappresentato il Brunei in questo sport nel 2017 e nel 2019 ai Giochi del Sud-Est Asiatico. Oltre al polo, racconta di praticare boxe e di essere un “grande appassionato di calcio”, definendo David Beckham il suo “più grande idolo”. Nel 2016 il Principe è nominato come uno dei 50 scapoli più ambiti dell’Asia dalla rivista Tatler Hong Kong.

Fonte: IPA

GQ Tailandia lo descrive così: “Anche se il Brunei è uno dei Paesi più ricchi del mondo, il Principe è un uomo concreto che non ama ostentare la ricchezza della sua famiglia. È più interessato alla vita semplice, alle sue passioni, al tempo trascorso con la famiglia e gli amici e ad altre attività. Tratta tutti con rispetto e gentilezza. Ringrazia alla fine di ogni frase e non fa distinzione di classe o di status sociale nelle sue interazioni con le persone che lo circondano. Sebbene la sua fisicità sia ciò che più attira l’attenzione della gente, sono il suo carattere e la sua umiltà che esemplificano al meglio la sua nobiltà”. Lui si descrive come un ragazzo divertente, strano “in senso buono”, dolce e semplice, praticamente secondo la descrizione è un vero principe azzurro.

La sposa Anisha

La futura sposa, Dayang Anisha Rosnah Adam, è la nipote di Pehin Dato Isa, consigliere speciale del Sultano. Il nonno di Anisha è il fondatore della Royal Brunei Airlines, una compagnia aerea che dal 1968 lavora per la famiglia reale. Suo fratello, Danial Deen Isa Kabelic, è un amico fraterno del Principe Mateen.

Anisha si laurea all’Università di Bath in Inghilterra e oggi è un’imprenditrice: oltre a dirigere il suo marchio di moda, Silk Collective, – che dovrebbe essere ancora attivo, anche se il profilo Instagram dell’azienda si ferma al 2020 – gestisce anche l’azienda turistica Authentirary, insieme a un amico e socio.

Gli auguri di Capodanno

In occasione di Capodanno 2024, e a una settimana dal matrimonio, Mateen condivide una foto insieme alla fidanzata sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Vi auguro tutto il meglio per il 2024”.

Nella foto la coppia reale sfoggia un look elegante ma sobrio. Mateen in un abito blu e camicia bianca, Anisha, invece, indossa un completo bianco. Sull’anulare della futura sposa è impossibile non notare il grande diamante, regalo di fidanzamento del Principe. Il post raccoglie rapidamente più di 500.000 like e viene riproposto da molte testate internazionali.

A proposito della sua fama, Mateen dice: “Quando si ha un pubblico o un’attenzione del genere, è anche una grande opportunità per fare qualcosa di buono, per diffondere o creare consapevolezza per un problema importante, ecc. È fondamentale rimanere umili e sono molto grato ai miei genitori per avermi cresciuto insegnandomi a mantenere la testa a posto e i piedi per terra”.

Fonte: IPA

Durante l’intervista a GQ Tailandia, gli vengono chieste le caratteristiche che ricerca in una “futura principessa”. “Beh, in poche parole direi una persona genuina e vera. Qualcuna che sia molto semplice, questo è quello che mi piace”, è la risposta di Mateen. Evidentemente ha trovato queste doti in Anisha e con lei ha deciso di fare il grande passo.