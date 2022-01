Fadzillah Lubabul, le nozze da sogno della figlia del Sultano del Brunei (con un borghese)

Una settimana di festeggiamenti, tremila invitati, un abito tempestato di cristalli e una tiara molto preziosa. Sono stati questi alcuni degli ingredienti del matrimonio da sogno di Fadzillah Lubabul, figlia del Sultano del Brunei.

La Principessa Fadzillah, nona dei 12 figli del sultano, ha spostato un borghese: Mahmoud Al-Hashimi, ma le nozze sono state sontuose proprio come ci saremmo aspettati dalla figlia di un sultano.

Le nozze da sogno della figlia del Sultano

La Principessa Fadzillah Lubabul, 36 anni, figlia del miliardario Sultan Hassanal Bolkiah, 75 anni, uno degli uomini più ricchi del mondo, e della sua seconda moglie Mariam Abdul Aziz, un’ex assistente di volo, ha sposato Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi, borghese, funzionario nell’ufficio del padre di lei e figlio di un uomo d’affari.

Era rimasta fino a questo momento in disparte e lontana dai riflettori, ma per le sue nozze nel Brunei hanno deciso di fare le cose in grande. E così si è svolta la cerimonia durata una settimana e che ha coinvolto tremila invitati ed è stata molto partecipata dalla numerosa famiglia della sposa.

La tiara indossata, preziosissima di perle e diamanti, ad esempio, appartiene alla matrigna di Fadzillah Lubabul, la Principessa Majeedah, attuale moglie di Sultan Hassanal Bolkiah, che l’ha indossata nel 2007 quando sposò il Sovrano del Brunei. Quattordici anni dopo la tiara è simbolicamente passata alla giovane Fadzillah che l’ha sfoggiata durante le nozze che si sono svolte nella moschea Omar Ali Saifuddien.

Anche il vestito era preziosissimo, interamente ricoperto di cristalli. La cerimonia è stata salutata da diciassette colpi di cannone sparati in cielo ed è stata seguita da una grande festa nel Palazzo, in un sala tutta rivestita d’oro per l’occasione.

A fare gli auguri agli sposi il fratello della Principessa Fadzillah Lubabul, il principe Abdul Mateen, trentenne star dei social (con oltre 2 milioni di follower su Instagram) che ha condiviso su Instagram alcune foto delle nozze: “Congratulazioni agli sposi. Sono molto felice per entrambi. Un grande amore per la mia bellissima sorella” ha scritto il ragazzo.

Fadzillah come Mako: reali e borghese sposi in nome dell’amore

Fadzillah Lubabul è la nona figlia del miliardario Sultan Hassanal Bolkiah, avuta dalla sua seconda moglie Mariam Abdul Aziz, ex assistente di volo, è laureata alla Kingston University, è capitano della squadra nazionale di netball del Brunei, ma anche attivista: si è infatti battuta per una maggiore assistenza sanitaria.

Una Principessa che però ha scelto l’amore sposando un borghese, un impiegato, funzionario nell’ufficio del padre proprio come poco tempo fa ha fatto la Principessa Mako che ha sposato, tra le critiche di molti, un uomo comune, iniziando insieme a lui una nuova vita a New York.

La figlia maggiore del Principe e della Principessa Akishino, classe ’91, ha però dovuto scegliere di rinunciare ai suoi titoli per sposare l’uomo della sua vita e stargli a fianco per sempre, un po’ come ha fatto Meghan Markle con quelli nobiliari acquisiti.

A differenza delle nozze sontuose di Fadzillah Lubabul, le nozze di Mako si sono svolte in forma estremamente privata: quel che sappiamo è che la giovane ha indossato un vestito verde chiaro con un piccolo bouquet di fiori.