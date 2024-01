Fonte: Getty Images e Instagram Il matrimonio tra Mateen del Brunei e Anisha Rosnah

Finalmente è stato svelato il primo abito da sposa di Anisha Rosnah binti Adam, convolata a nozze col Principe del Brunei, Abdul Mateen, con una cerimonia che ha avuto inizio il 7 gennaio e si conclude il 16. Dieci giorni per dirsi sì con un matrimonio fastoso che va al di là di ogni immaginazione. E il primo look della sposa ce ne dà un assaggio.

Nozze Mateen del Brunei e Anisha, il primo abito da sposa

Per essere precisi, quello indossato da Anisha Rosnah non è esattamente uno dei suoi outfit da sposa, ma un look pre-matrimoniale. La futura moglie del Principe Mateen è stata fotografata infatti lo scorso 3 gennaio alla cerimonia di Khatam Al-Quran, dove ha scelto di indossare un abito da sposa bianco personalizzato, firmato Teh Firdaus, impreziosito da uno scintillante decoro argentato.

Dunque, questa mise è solo un assaggio degli splendidi abiti che Anisha certamente sfoggerà nel corso del Royal Wedding più lungo della storia recente. Le foto della sposa sono state condivise sul profilo Instagram di Teh Firdaus. La ragazza indossa un baju kurung, un abito tradizionale del Brunei e della Malesia, caratterizzato da una lunga blusa abbinata a una gonna.

Quello di Anisha è una creazione unica, realizzata apposta per lei in stoffa tenunan, tipica del Brunei, bianca con riflessi argentati e finemente ricamata sui polsi e sull’orlo della casacca. Il suo look è completato dal velo, l’hijab, dello stesso colore dell’abito. Mentre splende l’anello di fidanzamento con solitario di considerevoli dimensioni. Il make up è minimal e punta sulle labbra color albicocca. La fidanzata e futura moglie di Mateen sorride all’obiettivo ed è splendida nel suo primo abito da sposa.

Teh Firdaus, brand del Brunei specializzato in abiti da cerimonia, ha così commentato le foto della futura Principessa: “Onorati di avere un ruolo nel Royal Wedding del Brunei. Esempio della grazia di Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah Adam Isa Kalebic nel nostro baju kurung creato su misura in tenunan del Brunei, elegante durante il suo evento Khatam Quran”.

Anisha Rosnah, anello di fidanzamento esagerato

Su Instagram il look da sposa di Anisha ha riscontrato un enorme successo. “È molto bella. Look semplice ed elegante”; “È così bella e il vestito…”; “Spettacolare”; “Bellissimo abito”.

Ma oltre al vestito, non è passato inosservato nemmeno l’anello di fidanzamento. In effetti il diamante è enorme e i fan ne sono rimasti incantati: “Oh mio Dio. Guarda le dimensioni dell’anello! Congratulazioni”. D’altro canto, non poteva che essere così, considerando l’impegnativa cerimonia della durata di 10 giorni, decisamente all’insegna dello sfarzo, un lusso forse superiore al Royal Wedding di Giordania celebrato nel 2023 tra Rajwa e il Principe Hussein.