Chi è Kei Komuro, il marito non nobile della Principessa Mako

Principessa Mako del Giappone, il matrimonio entro il 2021

Un evento atteso da tempo, con una cerimonia sobria che non ha niente a che vedere con i matrimoni reali. È così che la Principessa Mako – nipote dell’Imperatore Naruhito – ha voluto unirsi al marito non nobile Kei Komuro, per il quale ha deciso di lasciare tutto e passare alla vita borghese. Nessun privilegio da parte della famiglia imperiale, né indennizzi. La sua scelta è stata molto precisa ed è avvenuta per amore, quello che ha cercato per tutta la vita e che non ha voluto lasciarsi sfuggire.

Chi è Kei Komuro

Del neo marito della Principessa Mako si sa molto poco, se non che si tratta di un cittadino comune che di professione fa l’impiegato. I due si sarebbero conosciuti ai tempi dell’università, per poi fidanzarsi fino a giungere al giorno delle nozze. Com’era lecito aspettarsi, quest’unione non è stata apprezzata dal popolo e dall’opinione pubblica, generando polemiche e riempiendo le pagine dei giornali di gossip.

Il matrimonio tra i due avrebbe dovuto celebrarsi molto tempo prima, almeno 3 anni ma, per un cavillo finanziario con la madre di lui, le cose sono slittate per molto tempo. Sembrerebbe, infatti, che la madre di Komuro avesse ricevuto la somma di 30000 euro pensando che fosse un regalo invece di un prestito. Una volta fatta chiarezza sull’accaduto, si sono sciolte le riserve sulle nozze che sono state celebrate intorno alle 10 del 26 ottobre.

La nuova vita di Mako del Giappone

Come spiega la CNN, Mako sarà la prima donna della famiglia imperiale ad avere un cognome, privilegio che è concesso solo ai membri uomini. Per Kei Komuro, la Principessa ha rinunciato a tutti i gradi reali e, in più, anche alla dote in denaro che comunque le sarebbe spettata. Dopo le nozze, che si sono svolte in forma estremamente privata, gli sposi hanno rilasciato un comunicato stampa ma si sono rifiutati di rispondere alle domande dopo gli attacchi e lo stress che hanno dovuto subire in questi anni di fidanzamento.

Per le nozze, Mako ha indossato un vestito verde chiaro con un piccolo bouquet di fiori. Ha lasciato la sua casa intorno alle 10 del mattino, dopo aver salutato i suoi genitori con una serie di inchini. Con la sorella Kako, invece, si è scambiata un lungo abbraccio. La coppia si trasferirà a New York, dove l’ormai ex principessa svolge la professione di avvocato.