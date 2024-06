Fonte: IPA La Principessa Anna

Per la Monarchia, è l’ora più buia da tanto tempo. Un periodo difficile, segnato dalla lontananza di Kate Middleton dagli impegni pubblici, dopo che si è sottoposta alla chemioterapia preventiva per il cancro, e dalla diagnosi di Re Carlo, anche lui malato di cancro. I sudditi sono ora in apprensione per le condizioni di salute della Principessa Anna, che ha riportato una commozione cerebrale: soffre di perdita di memoria, che dovrebbe essere temporanea.

Come sta la Principessa Anna dopo l’incidente a cavallo

La Principessa Anna è tra i membri della Famiglia Reale più amati nel Regno Unito. Una donna forte, che non ha mai tradito i suoi doveri, implacabile e inflessibile, ferma nel rispettare il protocollo di Palazzo. Domenica 23 giugno 2024, la Principessa ha avuto un incidente a cavallo: la dinamica non è chiara, e le circostanze rimangono oscure. La caduta sarebbe avvenuta dopo che un cavallo l’avrebbe colpita, provocando una commozione cerebrale, nella tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire, alla presenza dell’amatissimo marito Sir Timothy Laurence.

Ad avere commentato le condizioni di Anna è la biografa Reale Angela Levin. La ferita alla testa sarebbe “molto grave”, e la Principessa soffrirebbe di perdite di memoria temporanea. La notizia dell’incidente è stata confermata da Buckingham Palace: “Ha riportato lievi ferite e commozione cerebrale”. Con la dichiarazione, il Palazzo ha anche confermato il ricovero della Principessa: “Rimane al Southmead Hospital di Bristol, come misura precauzionale per l’osservazione e si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente”.

Una situazione “molto grave”

Il marito della Principessa, Sir Timothy Laurence, ha riferito ai giornalisti fuori dal Southmead Hospital di Bristol che la “situazione sta lentamente migliorando”. Si è detto grato, parlando a nome della Famiglia Reale, dell’intervento tempestivo dell’équipe medica, ma la situazione sarebbe comunque abbastanza grave. Re Carlo è costantemente informato sulle sue condizioni: “Invia il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione”, ha fatto sapere in una dichiarazione.

A GB News, Angela Levin ha specificato che sono nove gli impegni della Principessa a essere stati rinviati a causa dell’incidente. Non solo: ha espresso preoccupazione per la “temporanea perdita di memoria di Anna”, e per il fatto che non riesca a ricordare quanto successo, che è “molto grave”. Il timore è legato anche all’età della Principessa, nata il 15 agosto 1950, e prossima a compiere 74 anni. “Se hai ricevuto una botta in testa, devi stare molto attento quando hai una certa età”, e ha aggiunto che potrebbe voler essere dimessa dall’ospedale, sottovalutando l’entità dell’incidente.

Il suo carattere tenace, del resto, è conosciuto in tutto il mondo. Perché è lei che ha trascorso una vita al servizio di sua Maestà, la Regina Elisabetta II: ha sempre servito la Corona, ma rimanendo un passo indietro, come si confà ai membri della Famiglia Reale attivi. La working royals per eccellenza, che ha rispettato più di 11000 impegni (sì, undicimila) nell’arco di 20 anni, dal 2002 al 2022. Tra gli impegni saltati in questi giorni, anche il banchetto di Stato alla presenza dell’imperatore giapponese Naruhito, a cui ha preso parte il Re insieme alla Regina Camilla e a William, il Principe del Galles.