La Principessa del Brunei sposa: il primo Royal Wedding più costoso dell’anno

Fonte: Instagram Principessa del Brunei, una foto delle nozze

Una settimana di festeggiamenti per uno dei Royal Wedding più attesi e sontuosi di sempre: la Principessa ‘Azemah Ni’matul Bolkiah, figlia del Sultano del Brunei, ha sposato il Principe Bahar ibni Jefri Bolkiah. E sì, scorrendo le immagini dei vari eventi in programma non si può far altro che pensare ai personaggi delle fiabe, tornando indietro nel tempo a quando eravamo bambine e restavamo incantate dalle storie di fantasia che ci raccontavano. La Principessa ‘Azemah era a dir poco stupenda, ma location e decorazioni non erano assolutamente da meno.

Le nozze da sogno della Principessa del Brunei

Sono state nozze da sogno quelle della Principessa del Brunei, che ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione dei Royal Wedding (tra i prossimi appuntamenti segnate il matrimonio della Principessa Alexandra del Lussemburgo).

Per celebrare la coppia formata dalla Principessa ‘Azemah Ni’matul Bolkiah e dal Principe Bahar ibni Jefri Bolkiah, figlio del principe Jefri Bolkiah del Brunei, fratello maggiore del Sultano, e quindi suo cugino di primo grado, è stata organizzata una settimana di festeggiamenti con tantissimi eventi tra cui la suggestiva “cerimonia della polvere reale”, in cui i più alti dignitari del Sultanato hanno omaggiato gli sposi sfilando davanti a essi e “incipriandoli” con polveri colorate e oli profumatissimi, e una cerimonia religiosa con rito islamico nella moschea di Omar Ali Saifuddien.

Poi la tradizionale cerimonia in cui il Sultano ha unito simbolicamente le mani dei due giovani consorti e, infine, il gran ricevimento (con banchetto luculliano) nella splendida cornice dell’Istana Nurul Iman Palace, ovvero la residenza ufficiale del Sovrano.

Gli spettacolari abiti da sposa della Principessa del Brunei

Nulla è stato lasciato al caso per le nozze della Principessa del Brunei, proprio come era già accaduto lo scorso anno in occasione del matrimonio della sorella, la Principessa Fadzillah Lubabul. E, naturalmente, tra le principali attrazioni della settimana di eventi dobbiamo citare gli spettacolari abiti da sposa sfoggiati dalla quinta figlia del Sultano.

Tra questi spiccano l’abito colorato che ha sfoggiato durante la “cerimonia della polvere reale” e quello grigio antracite, impreziosito da una grande collana di diamanti con pietre a goccia e dall’enorme Diamond Heart Tiara, gioiello appartenente alla matrigna, la Regina Saleha. Splendida ‘Azemah anche nel raffinato abito bianco interamente ricamato, con il capo coperto da un prezioso e lungo velo.

Ma senza dubbio il più bello e sontuoso è l’abito da sposa color avorio, un modello a sirena completamente tempestato di preziosi cristalli, che possiamo ammirare negli scatti condivisi su Instagram dal fratello della Principessa ‘Azemah, il Principe Abdul Mateen (presente alle nozze con la fidanzata nonché uno dei Reali più ammirati e desiderati di tutto il mondo), e dalla sua make up artist di fiducia, Laetitia.

Per descriverne la bellezza non basterebbero tutti gli aggettivi del mondo. La Principessa ‘Azemah ci ha regalato il primo Royal Wedding del 2023 e sì, anche un momento per sognare a occhi aperti (che non guasta mai).