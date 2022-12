La Principessa Alexandra del Lussemburgo si sposa: annunciato il primo Royal Wedding del 2023

Fonte: Getty Images Principessa Alexandra del Lussemburgo, primo Royal Wedding del 2023

Il 2023 è alle porte e con esso arriva il primo Royal Wedding dell’anno: come da annuncio ufficiale, la Principessa Alexandra del Lussemburgo si prepara a convolare a nozze con il fidanzato Nicolas Bagory e i festeggiamenti saranno addirittura doppi, prima con rito civile e poi con l’immancabile rito religioso. Con somma gioia della Granduchessa Maria Teresa, che non vede l’ora di ammirare la sua unica figlia femmina mentre attraversa la navata con l’abito bianco nel primo matrimonio della Famiglia Reale da dieci anni a questa parte.

Alexandra del Lussemburgo, il primo Royal Wedding del 2023

Quando i figli si sposano è sempre una grande gioia, ma se a farlo è l’unica figlia femmina non si può che andare in visibilio. Perché nel cuore di ogni mamma e di ogni papà c’è il sogno – non sempre velato – di vedere la propria ragazza diventata ormai donna, intenta a sfilare con grazia ed eleganza lungo la navata, cinta in un meraviglioso abito bianco da principessa.

Stavolta, però, di Principessa si tratta e con la “p” maiuscola. Alexandra del Lussemburgo, unica figlia della Granduchessa Maria Teresa e del Granduca Henri, sarà ufficialmente la protagonista del primo Royal Wedding del 2023. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito della Corte Granducale del Lussemburgo, che aveva già dato notizia del fidanzamento ufficiale della Principessa e di Nicolas Bagory: “Le Loro Altezze Reali il Granduca e la Granduchessa hanno la grande gioia di annunciare il fidanzamento della loro figlia, Sua Altezza Reale la Principessa Alexandra, con Monsieur Nicolas Bagory”.

L’annuncio prosegue con la data, anzi le date delle nozze: “Il matrimonio civile avrà luogo il 22 aprile 2023, presso il municipio della città di Lussemburgo” si legge, mentre “Il matrimonio religioso sarà celebrato il 29 aprile 2023 nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-les-Mimosas”. Non è la prima volta che dei Reali convolano a nozze con rito civile. Lo ha già fatto Re Carlo III che il ​​9 aprile 2005 ha sposato l’attuale Regina Consorte Camilla in seconde nozze (le prime, quelle religiose, erano state con Lady Diana) con rito civile presso la Windsor Guildhall, nel Berkshire.

Un doppio Royal Wedding, quindi, che siamo certi sarà elegante e bellissimo come il dolce viso della Principessa.

Chi è Nicolas Bagory, futuro marito della Principessa Alexandra

Sempre nella nota ufficiale diffusa dalla Corte Granducale del Lussemburgo si legge qualche dettaglio in merito al futuro marito della Principessa Alexandra: “Nato l’11 novembre 1988, il signor Bagory è cresciuto in Bretagna. Dopo gli studi in scienze politiche e classiche, ora lavora nella creazione di progetti sociali e culturali“. Un giovane uomo molto affascinante ma anche impegnato in progetti importanti. Non vien difficile immaginare come abbia potuto conquistare il cuore della bella Principessa!

Dal canto suo la dolce Alexandra non è di certo da meno. La Principessa dapprima ha studiato psicologia e scienze sociali negli Stati Uniti, poi ha proseguito nella sua formazione a Parigi studiando etica e antropologia e laureandosi, infine, all’Università di Dublino in filosofia.

Classe 1991 è sesta in linea di successione al trono del Lussemburgo, a differenza del terzogenito del Granduca e della Granduchessa, il principe Louis, che ha rinunciato alle pretese sulla Corona nel 2006 per sposare Tessy Antony, donna non di origini nobili.