Il Giubileo d’argento di Henri del Lussemburgo, dal look di Maria Teresa alla torta

Pochi mesi prima di abdicare in favore del figlio maggiore, il monarca ha preso parte a una grande festa per celebrare i 25 anni del suo regno

Getty Images Henri e Maria Teresa del Lussemburgo festeggiano il Giubileo d'Argento

A soli quattro mesi dalla sua abdicazione, il Granduca Henri di Lussemburgo ha riunito tutta la famiglia per celebrare il suo Giubileo d’argento con i suoi connazionali. Erano presenti anche i suoi cinque figli – Guillaume, Felix, Louis, Sebastian e Alexandra – sebbene tutti gli occhi fossero puntati sulla moglie, la Granduchessa Maria Teresa, che è riuscita a rubare la scena con i suoi abiti lussuosi e allo stesso tempo sgargianti durante i tre giorni di festeggiamenti.

Gli ultimi giorni del regno di Henri del Lussemburgo

Giorni intensi e coinvolgenti che Henri di Lussemburgo, il reale più ricco d’Europa, non dimenticherà mai: una grande e intensa manifestazione d’affetto. Accompagnato dalla Granduchessa Maria Teresa, dai suoi cinque figli e da altri membri del Ducato, il sovrano ha dato il via ai festeggiamenti il 21 giugno assistendo ad un concerto jazz in cui Dee Dee Bridgewater, vincitrice di tre Grammy Awards, ha brillato con una performance memorabile.

Prima dell’evento musicale, tuttavia, Henri, Maria Teresa e gli altri si sono goduti una lunga passeggiata, accompagnati da applausi e grida di gioia da parte dei sudditi. Lydie Polfer, Sindaca della Città di Lussemburgo, ha dato un caloroso benvenuto al Capo dello Stato e alla sua famiglia. Ha consegnato una torta di compleanno a Henri, che ha eseguito il tradizionale taglio del dolce prima dell’inizio dell’evento musicale.

Dopo il concerto, la famiglia granducale è tornata a Palazzo, dove li attendeva uno spettacolo di suoni e luci con fotografie proiettate sulla facciata, per commemorare i lunghi anni di regno.

I festeggiamenti sono culminati il ​​23 giugno, quando il Granduca ha partecipato alla sua ultima celebrazione della Festa Nazionale lussemburghese in veste di capo di Stato.

“Questa festa nazionale è per me un momento di grande emozione e gratitudine“, ha detto. A ottobre, consegnerà il trono al figlio maggiore, il Principe Ereditario Guillaume.

Il Granduca ha affermato che nel corso degli anni il suo erede ha dimostrato il suo impegno, la sua conoscenza e il suo profondo legame con il Paese. “Guillaume è pronto ad assumersi questa grande responsabilità per il Paese”, ha sottolineato.

Rivolgendosi alla moglie, il Granduca ha confidato che lei gli è sempre stata accanto. “In tutti questi anni, non sono mai stato solo. La Granduchessa mi ha accompagnato con il suo amore, il suo impegno e la sua sensibilità“, ha assicurato.

Ha poi elogiato il suo impegno a favore dei poveri, delle donne e delle cause umanitarie: nel 2019 la Granduchessa ha fondato la fondazione Stand Speak Rise Up! per combattere la violenza sessuale nelle zone di guerra e nelle regioni di conflitto.

Il Granduca ha infine descritto il Lussemburgo contemporaneo come un paese moderno, dinamico e cosmopolita, ma fedele alle sue radici e ai suoi valori, e ha parlato di due temi a lui cari: la ricerca e l’ambiente.

Il look celestiale della Granduchessa Maria Teresa

Tra i look più belli della Granduchessa Maria Teresa per il Giubileo d’argento del marito c’è sicuramente il tailleur pantalone color acquamarina, impreziosito da favolosi dettagli di piume.

Il top svolazzante presentava una scollatura asimmetrica e maniche lunghe impreziosite da polsini piumati a forma di tentacolo, mentre i pantaloni erano tagliati in stile palazzo per un look elegante ma al tempo stesso giocoso.

Maria Teresa ha poi optato per degli orecchini floreali, un velo di rossetto corallo, una pochette fantasia e tacchi lucidi color carne.

Henri ha fatto in modo che il suo abito fosse coordinato con quello della moglie. E così, ispirandosi al suo abito sgargiante, il settantenne ha completato il suo elegante abito con una cravatta celeste a fantasia.

Maria Teresa ha recentemente spiegato apertamente le ragioni dell’abdicazione del marito in un’intervista alla rivista Hello!. ” È una tradizione di famiglia che risale alla nonna di Henri, la Granduchessa Charlotte. Poi anche suo padre Jean ha fatto lo stesso. Ciò che è speciale e che non esiste in altre monarchie è il periodo di transizione che abbiamo, che appiana le cose.”

Mentre attende con ansia la fine del suo lungo mandato sul trono, rimane ottimista riguardo a questa nuova fase della sua vita.

“Siamo felici di iniziare questo nuovo capitolo in buona salute e di poter godere della nostra vita di coppia e familiare”, ha confidato all’edizione lussemburghese di Elle. “Potrò esprimermi più liberamente senza essere controllata o costretta “, ha sentenziato.