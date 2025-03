Svelato il Re più ricco d’Europa (no, non è Carlo d’Inghilterra)

Il sovrano non è famoso come il figlio dell'amata Regina Elisabetta ma è riuscito ad accumulare un patrimonio netto di ben 4 miliardi di dollari

Fonte: IPA Carlo d'Inghilterra con il Granduca Henry di Lussemburgo

Re Carlo è indubbiamente il sovrano europeo più famoso ma non di certo il più ricco. Il figlio dell’amata Regina Elisabetta può contare sicuramente su una considerevole fortuna ma si tratta di una cifra irrisoria rispetto a quella di un suo vicino europeo. Il monarca più ricco proviene infatti da un posto piuttosto inaspettato: il Lussemburgo. Nonostante sia il settimo Paese più piccolo d’Europa, il suo monarca, il Granduca Henri, che entro il 2025 abdicherà, può contare su patrimonio stimato di circa 4 miliardi di dollari.

Il Re più ricco d’Europa è Henri di Lussemburgo: il suo patrimonio

Piccolo ma potente, il Lussemburgo è una delle nazioni più ricche d’Europa, e la sua famiglia reale è altrettanto ricca. Come riporta il New York Post, in qualità di monarca regnante, il Granduca Henri di Lussemburgo, 69 anni, ha accumulato una fortuna incredibile da quando è salito al trono.

Con un patrimonio netto che si attesta sui 4 miliardi di dollari, il patrimonio del Granduca non è costituito solo da un impressionante portafoglio immobiliare, ma anche da gioielli unici nel loro genere, ettari e ettari di terra e proprietà private. A differenza della famiglia reale britannica, che ogni anno fa affidamento sul Sovereign Grant, un fondo multimilionario, i reali lussemburghesi generano la loro immensa fortuna in modo indipendente.

A Henri e agli altri membri della sua famiglia vengono elargiti solo 11 milioni di dollari all’anno: una differenza notevole rispetto ai 111 milioni di dollari che Re Carlo e la Regina Camilla hanno ricevuto tramite la sovvenzione negli ultimi tre anni. I fondi assegnati ai reali del Lussemburgo contribuiscono a coprire le spese del loro personale, gli impegni ufficiali, i viaggi e l’organizzazione di visite di Stato.

Oltre all’impressionante collezione di gioielli, il monarca vanta anche un numero considerevole di proprietà sparse nel Paese. Henri, cugino di primo grado del Principe Roberto di Lussemburgo, il cui figlio ventiduenne è recentemente scomparso, possiede tre residenze reali ufficiali in Lussemburgo, tra cui la più importante è il Palazzo Granducale.

Quest’ultimo si trova nel centro della città di Lussemburgo ed è aperto al pubblico nei mesi estivi. Il ricavato di ogni visita viene donato alle opere di beneficenza di Henri e di sua moglie Maria Teresa, Granduchessa di Lussemburgo.

Sebbene svolga la maggior parte dei suoi doveri reali nella residenza, Henri possiede anche il castello di Berg e il castello di Fischbach, che si ritiene siano le proprietà in cui ama trascorrere più tempo.

Analogamente al Palazzo Granducale, i giardini del Castello di Berg sono aperti al pubblico in occasione della Festa nazionale del Lussemburgo, che cade ogni anno il 23 giugno.

Henri si sta attualmente preparando ad abdicare al trono, dove gli succederà il figlio maggiore, il Granduca Guillaume. Al momento non è chiaro come il 43enne erediterà la ricchezza del padre e se diventerà lui il monarca più ricco d’Europa quando avrà luogo l’abdicazione.

Fonte: Getty Images

Chi è il Re più ricco al mondo: Vajiralongkorn di Thailandia

Sebbene il Granduca Henri possieda una ricchezza impressionante, questa non è nulla in confronto a quella del Re Vajiralongkorn di Thailandia. Con un patrimonio di 43 miliardi di dollari, in gran parte ottenuti tramite investimenti, è ad oggi il monarca più ricco al mondo.

Al secondo posto c’è Hassanal Bolkiah con una fortuna che oscilla tra i 28 e i 20 miliardi di dollari. È uno dei pochi monarchi assoluti rimasti al mondo ed è il Sultano e il Primo Ministro del Brunei.

Fonte: IPA

Al terzo posto troviamo Salman, il Re dell’Arabia Saudita con 18 miliardi di dollari. In questa speciale top ten il Granduca Henri è al settimo posto mentre al decimo si trova il Principe Alberto di Monaco con un miliardo di dollari.

Fuori dalla classifica Re Carlo che, tra l’altro, non è nemmeno il più ricco tra i Windsor: tale primato spetta al Principe William, che ha aumentato le proprie ricchezze dopo aver ereditato dal padre il Ducato di Cornovaglia.