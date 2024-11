Il Principe Guillaume, futuro Granduca del Lussemburgo

Fonte: Getty Images Guillaume del Lussemburgo

Guillaume del Lussemburgo, figlio maggiore dei Granduchi Enrico e Maria Teresa, è destinato a diventare il prossimo Granduca di Lussemburgo, un compito che si prepara ad assumere ormai da tempo. Primo nell’ordine di successione al Granducato del Lussemburgo, è ufficialmente erede dal 18 dicembre 2000. Nato l’11 novembre 1981, Guillaume è cresciuto con una formazione internazionale e un’educazione a tratti simile ad altri eredi al trono.

Guillaume ha studiato alla scuola pubblica Lorentzweiler, poi al liceo Robert-Schuman, in Lussemburgo. Una decisione presa dai genitori per crescerlo in modo semplice, come i suoi coetanei.

Un giovane come gli altri

Sul settimanale francese Point de Vue, Guillaume ha raccontato il suo primo giorno di scuola: “Correva voce: ‘c’è un principe a scuola, andiamo a vederlo!’ Una nuvola di studenti mi circondava, ognuno faceva una osservazione, un commento o una critica… Ho sofferto! Ci è voluto del tempo perché iniziassero a conoscermi, a rispettarmi. Un giorno i miei amici hanno detto: “’Guillaume è completamente normale, è come noi’, Ho dovuto cambiare look, dimenticare i pantaloni di velluto a coste, scarpe eccessivamente lucide, in favore di “pantaloni a gamba larga, maglioni, magliette e scarpe da ginnastica, capelli tagliati a spazzola e uno skateboard”.

Fonte: Getty Images

Essere un granduca ereditario richiede non solo una grande disciplina, ma anche una solida preparazione in molti ambiti. Così per conseguire il diploma di maturità, Guillaume ha studiato in Svizzera, prima all’Istituto Le Rosey, poi presso il prestigioso collegio internazionale di Beau Soleil. Coraggio e lealtà è il motto della scuola che propone un’educazione basata sullo sport e sul rapporto con la natura, sviluppata nel secolo scorso dalla famiglia Meyer.

La stessa accademia militare di William e Harry

Nel suo percorso da erede al trono non poteva mancare il servizio militare che come per suo nonno e suo padre prima di lui, si è svolto presso la famosa Accademia di Sandhurst, in Inghilterra, nel 2002. “Mi sono alzato presto, ho corso con un carico, ho rifatto il letto, ho lustrato le scarpe, ho eseguito tutte le manovre al freddo gelido. Non è stato divertente, ma ne ho un ottimo ricordo. Questo allenamento è stato molto completo, sia fisicamente che intellettualmente”, ha raccontato il Principe.

Fonte: Getty Images

L’anno successivo, Guillaume è tornato sui libri per proseguire i suoi studi presso l’Università di Durham, nel nord dell’Inghilterra, studiando storia e scienze politiche per poi conseguire la laurea con lode in Francia, all’Institut Albert-le-Grand ad Angers, in collaborazione con l’Università di Angers.

Grazie a tutte queste esperienze, Guillaume parla cinque lingue: lussemburghese, francese, inglese, tedesco e spagnolo, quest’ultima ereditata dalla madre di origini cubane, la Granduchessa Maria Teresa.

Dopo gli studi, Guillaume si è confrontato con il mondo del lavoro. Nel 2003, il giovane Principe ha svolto uno stage presso l’Unione chimica belga e un altro presso la Deutsche Bank a Londra.

Da erede a Luogotenente

Già nel 2000, quando suo padre è diventato Granduca, Guillaume, diventando erede al trono, ha iniziato ad assumere vari incarichi, che gli hanno permesso di fare esperienza nelle responsabilità di rappresentanza e gestione del piccolo Stato. Nel 2005 è stato nominato membro del Consiglio di Stato, un organo consultivo, e ha iniziato a presiedere numerose iniziative economiche e sociali nel Paese​​.

Fonte: Getty Images

Nel 2024, il Granduca Enrico ha compiuto un passo decisivo annunciando la nomina di Guillaume a Luogotenente, ruolo che gli conferisce una parte maggiore dei poteri del sovrano pur non essendo ancora Granduca. Un passaggio che aveva fatto anche il nonno di Guillaume, Jean, e la bisnonna Charlotte. Questo incarico è stato confermato l’8 ottobre, quando il futuro Granduca ha giurato fedeltà alla Costituzione davanti ai rappresentanti del governo.

Nel suo discorso, Guillaume ha sottolineato il suo impegno a difendere i valori fondamentali della Costituzione lussemburghese e a servire con dedizione il paese, riflettendo un forte senso di responsabilità verso il ruolo che lo attende. Questa posizione lo rende, di fatto, Granduca “in pectore” e lo pone alla guida di molte attività quotidiane e soprattutto delle relazioni internazionali del Lussemburgo.

Fonte: Getty Images

Guillaume non è solo un futuro Granduca, ma anche un giovane uomo particolarmente vicino alle questioni sociali e culturali. Nel 1997, ha partecipato a un progetto umanitario di riforestazione, realizzato in Nepal dal Movimento Scout del Lussemburgo, esperienza che lo ha segnato profondamente e, due anni dopo, ad una missione di beneficenza ad Aguascalientes, in Messico.

“Non sono mai stato così felice di ricevere un sorriso come quello dei bambini dei villaggi in difficoltà che abbiamo aiutato”, ha affermato Guillaume parlando di quest’ultima esperienza. Grazie al suo lavoro nel volontariato, il futuro Granduca sostiene molti enti benefici.

Assieme alla moglie, la contessa belga Stéphanie de Lannoy, Guillaume svolge un ruolo chiave nel promuovere anche le arti e la cultura nel Granducato. La coppia si impegna regolarmente in eventi culturali e sociali e sostiene varie iniziative per la promozione dell’educazione e del talento giovanile.

L’amore per la Contessa belga

L’amore per l’arte è una passione che hanno in comune Guillaume e Stéphanie, conosciuta nel 2007. Cinque anni dopo, il 26 aprile 2012, la coppia ha deciso di annunciare ufficialmente il fidanzamento. Il loro matrimonio è stato celebrato il 20 ottobre dello stesso anno nella cattedrale di Notre-Dame a Lussemburgo. Lei era raggiante e deliziosa in abito Elie Saab e la tiara della sua famiglia di origine sulla testa.

Fonte: Getty Images

Il Principe Guillaume e la Principessa Stéphanie sono genitori di due figli, il Principe Charles, nato il 10 maggio 2020 e il Principe François, nato il 27 marzo 2023. Guillaume si è mostrato molto presente come padre e il suo rapporto affettuoso con i figli è evidente anche durante le apparizioni pubbliche della famiglia​​.

Oltre alla crescita dei figli, Guillaume si dedica anche allo sviluppo economico del Lussemburgo, sostenendo le imprese locali e l’innovazione. Il suo impegno per il settore economico si estende attraverso la partecipazione a missioni commerciali internazionali e alle relazioni diplomatiche, nei quali rappresenta il Lussemburgo in molti eventi globali​​.

Parallelamente, il Principe si è concentrato su iniziative di sostenibilità e benessere sociale attraverso molti progetti della Fondazione Granducale.

Fonte: Getty Images

Uno Sguardo al Futuro

Guillaume del Lussemburgo è un giovane uomo preparato, vicino alla gente e ai problemi reali del Paese. Con un’ottima formazione accademica, un’esperienza diretta nelle relazioni internazionali e un impegno continuo per favorire il benessere sociale, è pronto a ereditare la corona e a continuare il lavoro del padre. La sua prossima ascesa al trono rappresenta non solo un cambio generazionale, ma anche una transizione verso una monarchia più contemporanea.