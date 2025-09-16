All'abdicazione del Granduca Henri e alla successiva incoronazione del figlio non mancheranno invece le altre eredi al trono come Elisabetta e Amalia

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Kate Middleton, Guilaume del Lussemburgo (con moglie) e Leonor di Spagna

Il Lussemburgo si prepara ad una giornata storica. Il prossimo 3 ottobre è prevista l’abdicazione del Granduca Henri, seguita immediatamente dalla solenne proclamazione del figlio Guilaume. Il Palazzo sta ultimando i dettagli della cerimonia e ha già pubblicato l’elenco degli illustri ospiti provenienti da altre monarchie europee. Purtroppo non vedremo il Re e la Regina di Spagna o la Principessa Leonor in Lussemburgo, così come non sono stati invitati Kate Middleton e il marito William. Non ci sarà neppure Re Carlo.

Incoronazione Lussemburgo, perché Kate e Leonor non ci saranno

Tradizionalmente, solo i rappresentanti dei Paesi confinanti con il Lussemburgo e quelli dei paesi del Benelux, l’unione economica formata da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, sono invitati a questo evento. Per questo dall’elenco ufficiale dei partecipanti alla cerimonia del 3 ottobre non figurano Kate Middleton o Leonor di Spagna e altri royal delle monarchie inglesi e spagnole.

Come da consuetudine, i lussemburghesi hanno invitato le monarchie dei Paesi con cui intrattengono relazioni speciali. Non sono stati invitati rappresentanti della monarchia spagnola, né di quelle britannica, norvegese e svedese. È lo stesso modus operandi dell’ottobre 2000, quando il Granduca Henri prestò giuramento costituzionale davanti alla Camera dei Deputati subito dopo l’abdicazione del padre, il Granduca Jean.

Vale la pena ricordare, però, che in quell’occasione furono organizzati eventi paralleli per riunire gli eredi europei. Tanto che l’allora Principe Felipe, oggi Re di Spagna, fu protagonista con Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, Federico di Danimarca e Haakon di Norvegia (che fece il suo debutto in un importante evento reale insieme alla sua fidanzata, ora sua moglie Mette-Marit).

Al momento non è chiaro se Guillaume e sua moglie Stéphanie organizzeranno ulteriori attività per gli altri royal europei oltre alle celebrazioni ufficiali del 3 ottobre. Ciò che è confermato è che il Lussemburgo ospiterà il Re e la Regina dei Paesi Bassi e del Belgio, insieme alle loro eredi, in un evento che segnerà l’inizio di una nuova era per la casa granducale.

Non mancheranno infatti all’evento Re Guglielmo Alessandro e Maxima d’Olanda accompagnati dalla Principessa Amalia; il Re Filippo e la Regina Matilde del Belgio con la figlia Elisabetta; Frank-Walter Steinmeier, presidente della Germania, con la moglie Elke Büdenbender, che parteciperà solo alla cena di gala; i francesi Emmanuel e Brigitte Macron, che parteciperà anche lei solo al banchetto serale; Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, accompagnata dal marito Ukko Metsola; e António Costa, presidente del Consiglio europeo.

Il programma dell’incoronazione di Guillaume del Lussemburgo

Si inizierà alle 10:00 con la cerimonia di abdicazione di Henri al Palazzo Granducale, un evento solenne che segnerà la fine del suo mandato di sovrano. Appena un’ora dopo, Guillaume sarà proclamato nuovo Granduca alla Camera dei Deputati, in una cerimonia che unirà la liturgia istituzionale a gesti di vicinanza al pubblico.

Alle 12:15, la nuova famiglia granducale farà la sua prima apparizione pubblica dal balcone del Palazzo, dove Guillaume e Stéphanie saluteranno insieme ai loro figli, Charles e François, rispettivamente di cinque e due anni.

Il programma proseguirà alle 13:10 con il tradizionale benvenuto al Municipio, seguito da un incontro con il pubblico in Place Guillaume II, dove i Granduchi scambieranno qualche parola con il pubblico e saranno fotografati. La giornata culminerà con la cena di gala al Palazzo Granducale, prevista per le 19.