Battesimo di François del Lussemburgo: le tenere foto del Principino

Fonte: IPA Alexandra di Lussemburgo, il matrimonio da favola con l’abito più desiderato dalle spose

Il Granducato del Lussemburgo si veste ancora a festa per il battesimo di François, il secondogenito del Granduca ereditario Guillaume e di sua moglie Stephanie. Nato il 27 marzo 2023, un po’ in anticipo rispetto all’annuncio, il Principino ha trascorso gran parte della cerimonia in braccio alla sua mamma, approfittando anche per un pisolino – anche profondo – tra una celebrazione e l’altra. Ad animare la giornata è stato il suo fratellino Charles, di appena 3 anni, che in alcuni passaggi ci ha ricordato l’irresistibile sfrontatezza del Principino Louis d’Inghilterra.

François del Lussemburgo ha ricevuto il battesimo

Alla cerimonia erano presenti davvero tutti. Emozionatissimi i nonni Maria Teresa ed Enrico, che di certo non potevano mancare, e la Principessa Alexandra, che si è appena sposata e ha ricoperto il ruolo di madrina del festeggiato. Stephanie, moglie del Granduca ereditario e madre dei suoi due figli, ha indossato un abito rosa leggero e ha tenuto il piccolo in braccio per tutta la cerimonia. Suo marito, sempre al suo fianco, era letteralmente il ritratto della felicità. La Messa è stata celebrata dall’Arcivescovo Jean-Claude Hollerich.

A catalizzare l’attenzione di tutti è stato però Charles, che ha partecipato alla cerimonia per il battesimo del fratellino indossando un paio di pantaloncini corti carta da zucchero, una camicia bianca e una giacca blu. Ha trascorso tutto il tempo al fianco dei suoi genitori, che hanno cercato di smorzare il suo entusiasmo che ricorda moltissimo quello di altri Principini d’Europa. Al momento della sua nascita, Guillaume aveva dichiarato: “Oggi è una giornata meravigliosa per me e mia moglie. È probabilmente il giorno più incredibile che avremo nella nostra vita perché riuscire ad accogliere un bambino nella propria vita è la cosa più magica per una coppia”.

Fonte: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

I due figli avuti da Guillaume del Lussemburgo e da Stephanie sono stati una vera e propria benedizione per la Famiglia, che per molti anni – 7 per la precisione – cercavano di avere dei figli. La Granduchessa ha dato alla luce il suo primo figlio in piena emergenza Covid, mentre la gioia per l’arrivo del loro secondogenito è stata davvero incontenibile. Questo il loro annuncio: “Le loro Altezze Reali il Granduca e la Granduchessa hanno l’immensa gioia di annunciare che il Grand-Duc ereditario e la Grande-Duchesse ereditaria attendono il loro secondo figlio”.

Fonte: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

Il look di Maria Teresa del Lussemburgo

È stata una primavera all’insegna dei grandi eventi Reali. La Famiglia Granducale ha festeggiato il matrimonio della Principessa Alexandra in aprile ed è stata presente anche all’Incoronazione di Re Carlo. La Granduchessa non manca di sfoggiare look particolarissimi. In quest’occasione, ha deciso di indossare un completo firmato Alexander McQueen, brand tra i preferiti di Kate Middleton, in celeste per omaggiare il Principino appena battezzato.

Fonte: Maison du Grand-Duc/Sophie Margue

A differenza delle giacche indossate dalla Principessa del Galles, questo modello ha le spalle affilate ed è impreziosito da cristalli colorati che hanno dato luca alla parte superiore del completo. Il taglio dei capelli, corto, che ama moltissimo, ha dato slancio alla sua figura sbarazzina che catalizza tutta l’attenzione sullo sguardo reso profondo dagli occhi scuri ed espressivi.