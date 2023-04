Alexandra di Lussemburgo, abito da sposa che infrange il protocollo: le nozze “non” regali

Fonte: Getty Images Alexandra di Lussemburgo nel giorno delle nozze

Alexandra di Lussemburgo ha scelto un abito da sposa che infrange il protocollo per le sue nozze. La Principessa, che ha detto sì con rito civile, non ha optato per un abito da favola, ma bensì per un completo pantalone serio e elegante, che di regale aveva ben poco. Un matrimonio non convenzionale, in attesa della cerimonia religiosa che si celebrerà la settimana prossima. Già questo primo sì è arrivato in segreto, con una data non svelata sino all’ultimo. Alexandra è la figlia dei Granduchi di Lussemburgo Enrico e Maria Teresa, presenti, insieme al resto della Famiglia Reale, al grande evento. Nessuna testa coronata europea era presente, ma forse bisognerà attendere le nozze in chiesa.

Alexandra di Lussemburgo, l’abito da sposa non convenzionale

Alexandra di Lussemburgo ha sposato il suo compagno, il letterato e scrittore Nicolas Bagory, in una cerimonia intima e con rito civile presso il Municipio della capitale, in piazza Guillaume II, alla presenza dell’intera famiglia. La Principessa, unica figlia femmina del Granduca di Lussemburgo Enrico e di sua moglie Maria Teresa, e i suoi quattro fratelli, Guglielmo, Felix (il più bello d’Europa), Louis e Sebastien, sono molto lontani dalle rotocalchi: infatti, fino a pochi giorni fa, si sapeva pochissimo su queste nozze reali.

Fonte: Getty Images

E seguendo la sua idea di discrezione, la Principessa ha optato per un abito da sposa sobrio ma elegante, che ha infranto il protocollo: niente abito fiabesco, niente tiara, niente simboli reali. Alexandra di Lussemburgo ha scelto un abito composto da cappa (firmata Valentino), camicia e pantalone, tutto rigorosamente bianco, almeno questo fedele alla tradizione. Ma nessun eccesso, e tanto meno un velo, inadatto a un completo da giorno come questo. Piccoli orecchini di perle, mini bag, e dritta in Municipio dove, dopo le firme e le formule di rito, è ritornata in piazza a salutare i tantissimi sudditi in attesa del suo sì.

L’abito da sposa tradizionale arriverà, forse, la settimana prossima quando, il 29 aprile, sempre con una cerimonia privata, la coppia dirà sì con rito religioso, in Francia, paese d’origine dello sposo, presso la chiesa Saint Trophyme a Bormes-les-Mimosas. Ci saranno teste coronate? Non è dato saperlo, almeno per il momento, la coppia ama la riservatezza, e non ha rivelato alla stampa alcun dettaglio extra.

Chi sono Alexandra di Lussemburgo e suo marito Nicolas Bagory

Classe 1991, Alexandra di Lussemburgo ha studiato psicologia e scienze sociali negli Stati Uniti, ha svolto un tirocinio presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e continuato gli studi prima a Parigi e poi a Dublino, laureandosi in filosofia. Come il fratello Felix, ha dedicato buona parte della sua vita alla vita accademica, concedendosi poca vita mondana. Raramente affianca il padre, il Granduca Enrico, quando sua madre è impossibilitata a prendere parte a un evento pubblico.

Fonte: IPA

Della sua storia d’amore con Nicolas Bagory sappiamo ben poco: si parla di un colpo di fulmine, forse proprio tra i libri, e le passioni comuni hanno portato a questo tanto atteso royal wedding. Infatti, anche colui che è diventato suo marito nelle scorse ore è uno studioso e letterato. Nato nel 1988, in Bretagna, dopo aver studiato matematica, fisica e scienze ingegneristiche, ha capito che la sua strada era nella letteratura e nell’editoria, prendendo un master in lettere classiche e latino alla Sorbona, e diventando prima insegnante e poi editore.