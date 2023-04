Alexandra di Lussemburgo, la Principessa si sposa: i dettagli del matrimonio Reale

Alexandra di Lussemburgo si sposa . Del matrimonio della Principessa vi avevamo già parlato al momento dell’annuncio ufficiale da parte del Granducato, ma è finalmente arrivato il momento di scendere nei particolari del primo matrimonio Reale (europeo) del 2023. Il futuro sposo è Nicolas Bagory ed è l’uomo che la figlia dei Granduchi Enrico e Maria Teresa accoglie come marito alle 15,30 del 22 aprile. La cerimonia civile non è che il preludio a quella religiosa, in programma per il 29 aprile – appena una settimana dopo – presso la chiesa Saint Trophyme a Bormes-les-Mimosas.

La nota ufficiale è arrivata alla fine del 2022, annunciando - di fatto - la data del matrimonio Reale nel 2023: "Le Loro Altezze Reali il Granduca e la Granduchessa hanno la grande gioia di annunciare il fidanzamento della loro figlia, Sua Altezza Reale la Principessa Alexandra, con Monsieur Nicolas Bagory - si legge - il matrimonio civile avrà luogo il 22 aprile 2023, presso il municipio della città di Lussemburgo. Il matrimonio religioso sarà celebrato il 29 aprile 2023 nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-les-Mimosas".

Un matrimonio doppio, quindi, ma certamente molto diverso nel coinvolgimento e nello stile. Non è comunque raro che la cerimonia avvenga in due tempi. Era già accaduto tra le Monarchie del Nord Europa e non troppo tempo fa, con le nozze di Maria Laura del Belgio che si era svolta dapprima con rito civile e poi con celebrazione religiosa, con tanto di abito bianco e velo di pizzo a incorniciare il viso emozionato della Principessa e neo-moglie di William Isvy.

I dettagli delle nozze Reali

I preparativi fervono, ma già nei giorni precedenti alle nozze di Alexandra di Lussemburgo, sono emersi alcuni particolari che riguardano il matrimonio. La cerimonia civile si tiene infatti nel pomeriggio di sabato 22 aprile, dalle 15,00, con l'arrivo dei fidanzati in Piazza Guillaume insieme alla Famiglia Granducale. Il rito ha invece luogo alle 15,30 presso il Municipio e - presumibilmente - sarà breve e alla sola presenza delle famiglie degli sposi.

Grande attesa, invece, per il saluto dal balcone del palazzo comunale, in programma alle 16, dopo il quale l'intero corteo raggiungerà il Palazzo Granducale in Rue de la Reine. Il ricevimento si terrà a Palazzo, con le famiglie degli sposi, i rappresentati della autorità nazionali e gli ospiti degli sposi. Per quanto riguarda i regali, Alexandra di Lussemburgo e il futuro marito Nicolas Bagory hanno chiesto ai loro invitati - a tutti coloro che intendano fare loro un regalo - di fare una donazione sui conti bancari dell'Associazione lussemburghese dei ciechi e alla Fondazione Granduca e Granduchessa. Nel pomeriggio, alle ore 18, è previsto un ricevimento a Palazzo al quale sono invitate le famiglie degli sposi, oltre a rappresentanti delle autorità nazionali e gli altri ospiti.

Chi è Alexandra di Lussemburgo

Alexandra del Lussemburgo è una delle Principesse più discrete d'Europa, tant'è che in pochi erano a conoscenza del suo legame con Nicolas Bagory, di due anni più grande. È la quarta figlia del Granduca Enrico e della Granduchessa Maria Teresa, dopo Guglielmo, Felix (considerato come uno dei Reali più belli d'Europa), Luigi e Sébastien. È la sesta in linea di successione.

La Principessa ha condotto e completato i suoi studi negli Stati Uniti, dove ha seguito un corso in psicologia e scienze sociali. Si è poi trasferita a Parigi, dove ha conseguito la laurea in Filosofia, con una specializzazione in Etica e Antropologia. Ha poi ottenuto un altro titolo accademico presso il Trinity College di Dublino e un master in studi interreligiosi presso la Irish School of Ecumenicals con specializzazione in risoluzione dei conflitti.

Delle gesta di Nicolas Bagory, e della sua età, abbiamo invece appreso dalla nota ufficiale rilasciata dal Palazzo: "Nato l’11 novembre 1988, il signor Bagory è cresciuto in Bretagna. Dopo gli studi in scienze politiche e classiche, ora lavora nella creazione di progetti sociali e culturali".