Felix di Lussemburgo, chi è il Reale più bello d’Europa

Felix di Lussemburgo è considerato il Reale più bello d’Europa: nominato dalla rivista People uno dei Reali più sexy di sempre (dopo il Principe Harry), è una vera scoperta, meno chiacchierato del Duca di Sussex, ma per questo tutto da scoprire. Classe 1984, sposato con la bellissima Claire Lademacher, ha due figli e parla ben quattro lingue, compreso l’italiano. Non è l’erede al trono, ma è molto attivo nella vita pubblica del paese.

Chi è Felix di Lussemburgo, il più bello d’Europa

Non riempie le pagine di cronaca rosa mondana, ma Felix di Lussemburgo è molto amato tra gli appassionati delle Monarchie europee. Secondogenito del Granduca Enrico di Lussemburgo, a capo della Famiglia Reale, e di María Teresa Mestre, cubana e di nobili origini (discendente di Ferdinando I di Castiglia), è nato nel 1984, stesso anno del Principe Harry, che per un pelo, secondo la rivista americana People, nel 2021 gli ha soffiato il titolo di Reale più sexy d’Europa.

Per molti, però, è lui il più bello, Felix: il suo charme, quegli occhi profondi, quel sorriso sempre presente, e l’eleganza di un vero principe. Ma cosa sappiamo di lui? Ha studiato in Italia, per questo la nostra lingua è tra le quattro che parla fluentemente (oltre al francese, l’inglese e lo spagnolo). Si è laureato in Marketing e relazioni pubbliche, dividendo i suoi studi tra Svizzera, Gran Bretagna e Lussemburgo, e presso l’Università Pontificia di Roma ha conseguito un master in Bioetica. Non è mancato l’addestramento militare, interrotto a causa di un infortunio al ginocchio.

Fonte: IPA

Tra le sue passioni ci sono la psicologia, scienze politiche e comunicazione: infatti, da grande studioso, ha approfondito anche queste materie, tra il Belgio e l’Inghilterra. Tra i suoi amici c’è un altro rampollo amatissimo, Pierre Casiraghi, figlio della Principessa Carolina di Monaco; è legatissimo anche a Vittoria di Svezia.

Felix di Lussemburgo: chi è la moglie Claire Lademacher

Per tutti coloro che sognavano già di aver trovato il proprio Principe azzurro, Felix di Lussemburgo non è più su piazza da molto tempo. Nonostante l’erede al trono sia suo fratello, Guglielmo, Granduca ereditario del Lussemburgo (anche lui bellissimo), Felix era tra gli scapoli d’oro delle Famiglie Reali d’Europa, sino a quando si è fidanzato ufficialmente, nel 2012, con colei che l’anno successivo è diventata sua moglie.

Parliamo di Claire Lademacher, scienziata e ricca ereditiera tedesca, conosciuta in realtà durante l’adolescenza: infatti, entrambi hanno frequentato il prestigioso collegio svizzero di Beau Soleil. Non è chiaro se sia stato amore a prima vista, o se i due si siano innamorati solo in età adulta, visto che la relazione è stata resa nota solo nel momento del fidanzamento ufficiale.

Fonte: IPA

La coppia ha due bambini, Amalia Gabriela Maria Teresa di Nassau (nata nel 2014) e Liam Henri Harmut di Nassau (classe 2016). Felix e Claire si sono sposati con due riti differenti: il primo civile in Germania, e poi una cerimonia religiosa nel Sud della Francia, con Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo tra gli invitati. La famiglia vive in un castello, come in ogni fiaba che si rispetti, ma non in Lussemburgo, bensì a Château les Crostes, una residenza di famiglia in Provenza, tra ulivi e vigne.