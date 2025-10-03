Perché il Granduca del Lussemburgo non indossa la corona

Il Granduca Guillaume ha preso il posto di suo padre Henri ma chi si aspettava un'incoronazione faraonica è rimasto sicuramente deluso

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Granduca Guillaume e Stephanie del Lussemburgo

Il Lussemburgo ha un nuovo Granduca: Guillaume. A cedergli il potere il padre Henri, che ha regnato sul piccolo principato europeo per ben venticinque anni. Il passaggio di consegne è avvenuto con una cerimonia regale ma alquanto sobria, alla quale hanno partecipato anche i sovrani dei Paesi Bassi e del Belgio. Non c’è stata una solenne incoronazione, come di consueto in altre corti europee. Dopotutto, perché ci sia un’incoronazione, è necessaria una corona, cosa che il Lussemburgo non ha.

Il nuovo Granduca del Lussemburgo, una cerimonia storica ma senza corona

Il Lussemburgo rimane l’unico Granducato sovrano al mondo, un titolo radicato in secoli di compromessi politici e diplomazia europea. La monarchia lussemburghese è relativamente giovane rispetto ad altre monarchie europee.

Per la cerimonia di insediamento del 3 ottobre, il nuovo Granduca Guillaume ha indossato l’uniforme militare di Comandante dell’Esercito, accompagnata dalle decorazioni dei due ordini più alti: l’Ordine del Leone d’Oro della Casa di Nassau e l’Ordine al Merito Civile e Militare di Adolfo di Nassau, di cui è Gran Maestro. Ha sfoggiato le insegne con un nastro arancione, il colore emblematico di questo piccolo paese al confine con Belgio, Francia e Germania.

“Il Lussemburgo è una monarchia piuttosto giovane [rispetto ad altre monarchie europee], il che spiega perché non abbia questi elementi, come ad esempio nel Regno Unito, dove ci sono simboli che sono stati utilizzati fin dal Medioevo“, ha affermato Régis Moes, storico lussemburghese e vicedirettore del Museo nazionale d’arte e storia del Lussemburgo (MNAHA) in un’intervista al Luxembourg Times.

Nel 1795 il Lussemburgo fu occupato dai francesi ma quando Napoleone perse la battaglia di Waterloo nel 1815, l’Europa si riorganizzò e il Lussemburgo fu ceduto al Regno dei Paesi Bassi come zona cuscinetto.

“Per ridurre le possibilità che Germania e Francia entrassero in guerra, il Lussemburgo fu ceduto al regno dei Paesi Bassi come zona cuscinetto. A quel tempo, il Ducato di Lussemburgo, che faceva parte dell’Impero tedesco, era definito Granducato, uno stato in continuità territoriale con i Paesi Bassi, governato dallo stesso re. Così, Guglielmo I dei Paesi Bassi divenne Granduca di Lussemburgo”, ha proseguito lo storico.

IPA

La rivoluzione belga del 1830 portò a un’ulteriore riorganizzazione dell’Europa, quando il Belgio ottenne l’indipendenza e scelse il proprio re. “Il Lussemburgo, a causa della sua fortezza e della sua posizione, non poteva essere ceduto ai belgi, quindi le grandi potenze – Francia, Germania e Regno Unito – decisero che doveva rimanere sotto il dominio dei Paesi Bassi”, ha detto Moes.

Re Guglielmo III dei Paesi Bassi morì nel 1890 senza un erede maschio e la corona olandese passò a sua figlia, la Regina Guglielmina. Ma il trono del Lussemburgo, a quel tempo, seguiva la legge di successione esclusiva maschile della Casa di Nassau. La separazione pose fine all’unione e il Duca Adolfo di Nassau divenne il primo Granduca sovrano del Lussemburgo. Da allora, il titolo è sopravvissuto, sebbene il Lussemburgo fosse già pienamente indipendente come nazione dal 1867.

IPA

Il motivo per cui il Granducato del Lussemburgo non ha una corona

Mentre le famiglie reali di tutta Europa sfoggiano corone e tiare nelle occasioni ufficiali, la dinastia lussemburghese ha adottato un’immagine più sobria. A differenza di altri monarchi europei, i Granduchi di Lussemburgo non indossano corone al momento della loro ascesa al trono. Né possiedono una collezione di gioielli della corona, ad eccezione della Tiara Imperiale, che è però considerata un cimelio di famiglia.

La Tiara Imperiale del Lussemburgo è di proprietà della famiglia granducale dal 1829. Tuttavia, non apparì in pubblico prima del 1919, quando fu indossata dalla Granduchessa Carlotta in occasione delle sue nozze con il Principe Felice di Borbone-Parma nella Cattedrale di Notre-Dame di Lussemburgo.

“Tecnicamente erano corone, ma sono di proprietà privata della famiglia granducale, quindi non sono la stessa cosa di una corona come simbolo dello Stato“, ha aggiunto Moes a proposito delle precedenti Granduchesse che indossavano tiare.

L’assenza di insegne reali riflette la storia del Ducato come Stato di compromesso, nato da negoziati tra le grandi potenze europee piuttosto che come antico regno.

Getty Images

Il ruolo del Granduca del Lussemburgo

Oggi il Granduca ricopre la carica di capo di Stato del Lussemburgo, un ruolo in gran parte costituzionale. Il Granduca nomina formalmente il Primo Ministro e gli altri ministri, promulga le leggi e rappresenta il Paese in questioni diplomatiche e cerimoniali. Il potere legislativo spetta in ultima analisi alla Camera dei Deputati, mentre il potere esecutivo è esercitato dal governo eletto, sebbene le decisioni siano formalmente prese “in nome del Granduca”.

A differenza dei monarchi assoluti delle epoche precedenti, l’autorità reale del Lussemburgo è stata plasmata da riforme costituzionali, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno ridotto i poteri politici a favore di un governo democratico.

Nonostante questo la monarchia conserva un’importanza simbolica, con il Granduca visto come una figura di continuità, unità e rappresentanza nazionale sulla scena internazionale.

IPA

La parità di genere nella linea di successione è stata introdotta nel giugno 2011. Prima di allora le discendenti femminili erano escluse. Dopo Guillaume, l’erede è il figlio di cinque anni. Nato dal matrimonio con la Granduchessa Stéphanie, il piccolo Charles è il più giovane erede apparente al trono al mondo.