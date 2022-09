Maria Laura del Belgio sposa: la tiara da sogno è anche un po’ nostra

Fonte: IPA Maria Laura del Belgio e suo marito Isvy

Come annunciato a fine dicembre 2021, la Principessa Maria Laura del Belgio ha sposato, il 10 settembre, il banchiere William Isvy. Le nozze sono state celebrate con due diverse cerimonie: la prima ha visto solo 35 invitati assistere al rito civile tenutosi al Municipio di Bruxelles; la seconda, decisamente più regale, è stata celebrata alla Cattedrale dei Santi Michele e Gudula davanti a ben 35 ospiti.

Entrambi gli sposi hanno voluto come testimoni i propri fratelli e sorelle. In particolare, Maria Laura del Belgio, figlia di Astrid del Belgio a sua volta primogenita di Re Alberto II e Paola Ruffo di Calabria, ha voluto al suo fianco le sorelle Luisa e Laetizia.

Maria Laura del Belgio: gli abiti da sposa (da sogno) della Principessa

Il royal wedding di Maria Laura del Belgio è stato più che degno di questo nome. La Principessa ha infatti indossato due meravigliosi abiti per le cerimonie.

Per il rito civile, la trentaquattrenne esperta di relazioni internazionali ha sfoggiato un sobrio ed elegante mini dress di Gucci color crema che ha abbinato a uno chignon alla Audrey Hepburn e a orecchini pendenti di diamanti e perle.

Per la cerimonia religiosa, Vivienne Westwood ha realizzato per la Principessa un abito su misura. La sposa, raggiante ed emozionata, indossata un suntuosissimo velo ricamato.

Maria Laura del Belgio: la tiara della Principessa è anche un po’ italiana

Come ogni Principessa che si rispetti, anche Maria Laura del Belgio nel giorno più importante della sua vita ha indossato una tiara e, in particolare, la sposa ha impreziosito il suo chignon con la Savoy-Aosta diamond tiara. Gioiello straordinario di platino costellato di diamanti.

Questa tiara ha anche a che fare con l’Italia, essendo appartenuta alla Principessa Anna d’Orléans che nel 1927 si è sposata con Amedeo d’Aosta.

A proposito di oggetti preziosi, sulle mani della sposa non troneggiava l’anello di fidanzamento regalatole da William Isvy a Natale, giorno in cui le è stata fatta la proposta in quel di Londra, dove entrambi vivono e vivranno. La Principessa ha evidentemente preferito non indossare il prezioso gioiello di diamanti e zaffiri.

Maria Laura del Belgio e William Isvy: una dolce storia d’amore

La Principessa Maria Laura del Belgio e William Isvy stanno insieme da qualche anno e si sono conosciuti ai piedi del Big Ben, a Londra.

La notizia del loro fidanzamento ufficiale è stata diramata, come protocollo vuole, dal Palazzo Reale Belga con un annuncio ufficiale che recitava: “Il Palazzo Reale belga ha dato il lieto annuncio: “Le Loro Altezze Reali la Principessa Astrid e il Principe Lorenzo sono lieti di annunciare il fidanzamento di Sua Altezza Reale la Principessa Maria Laura con il Sig. William Isvy”.

William, come sottolineato, ha deciso di rendere romantico l’ultimo Natale da nubile della sua Maria Laura facendole la proposta proprio in quel giorno. Si presuppone che, dopo il lieto e evento, Maria Laura del Belgio, Arciduchessa d’Austria-Este continuerà a vivere la sua vita senza dare troppo peso al proprio titolo.

La donna, infatti, ha sempre vissuto un’esistenza slegata da obblighi regali. Grande viaggiatrice e studiosa, Maria Laura ha studiato a Bruxelles, imparato il cinese a Shangai e poi si è trasferita New York per stabilirsi, infine, a Londra. Ha studiato e si è formata come esperta di relazioni internazionali.