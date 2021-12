Maria Laura del Belgio, chi è la Principessa che sposerà il manager William Isvy

I migliori look per le feste dei Royals

Durante il giorno di Natale, la Principessa Maria Laura del Belgio ha ricevuto la proposta di matrimonio da William Isvy: i due, fidanzati da anni, convoleranno a nozze nella seconda metà del 2022. L’annuncio del matrimonio della nipote di Re Alberto II è arrivata dalla Casa Reale belga, attraverso due meravigliose foto che ritraggono i due futuri sposi sorridenti e innamorati.

Maria Laura del Belgio, l’anello di diamante e zaffiri per la proposta di matrimonio

La Principessa Maria Laura, figlia di Astrid del Belgio e Lorenzo d’Austria-Este, ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio nel magico giorno di Natale. Il Palazzo Reale belga ha dato il lieto annuncio: “Le Loro Altezze Reali la Principessa Astrid e il Principe Lorenzo sono lieti di annunciare il fidanzamento di Sua Altezza Reale la Principessa Maria Laura con il Sig. William Isvy”.

Il fidanzamento ufficiale è avvenuto a Londra, città in cui la futura sposa vive, nel giorno di Natale. Nelle due foto che li ritrae felici e abbracciati, la Principessa sfoggia all’anulare sinistro un anello importante che non passa di certo inosservato. Così i due innamorati hanno segnato per il 2022 un grande evento per la famiglia Reale belga, ma hanno anche attirato l’attenzione dei tabloid che parlano da ore della lieta notizia.

Maria Laura del Belgio, lontana dalla tipica vita Reale

Nona nella linea di successione al trono, la Principessa Maria Laura del Belgio sembra condurre una vita lontana da quella tipicamente Reale. Figlia di Astrid del Belgio, primogenita di Re Alberto II, l’arciduchessa d’Austria-Este ha vissuto per un periodo a Shanghai, dopo aver studiato tra Bruxelles e Londra e aver imparato il cinese. Successivamente ha trascorso parte della sua vita a New York, continuando a studiare e a formarsi nel settore delle relazioni internazionali.

Qualche anno fa ha conosciuto il suo futuro marito, di nazionalità franco-britannica. William Isvy lavora come manager in una banca; nato a Parigi, ha studiato in una scuola francese a Londra, essendo il Paese di origine di sua madre, per poi studiare alla prestigiosa McGill University di Montreal, in cui ha conseguito una laurea in finanza.

La Principessa Maria Laura e William Isvy si sono conosciuti ai piedi del Big Ben anni fa, e adesso sono pronti per le nozze nel 2022; non è stato ancora svelato nulla sui preparativi, ma di certo c’è che per loro è stato un Natale davvero speciale.