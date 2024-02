Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate MiddletonKate Middleton

La convalescenza di Kate Middleton va avanti da ormai più di un mese. Le condizioni della Principessa del Galles sembrano migliorare, per la gioia dei sudditi e dei famigliari. Il tempo di tornare al lavoro si avvicina e la moglie del Principe William ha avuto bisogno di un nuovo aiuto nelle sue mansioni reali. La scelta è ricaduta sul tenente colonnello Tom White, affascinante ed efficiente. Inoltre, sembra che a rallegrare le giornate di Kate ci siano piacevoli programmi per il futuro in famiglia.

Kate Middleton ha un nuovo segretario personale

In considerazione delle circostanze e del fatto che William non può sempre starle accanto, perché impegnato con le questioni di Corte, Kensington Palace ha deciso di accelerare le procedure per l’assegnazione alla Principessa del Galles di un nuovo segretario privato. Infatti, è da oltre un anno che è rimasta senza, ma adesso è davvero necessaria la presenza di un assistente che l’aiuti.