Le condizioni di salute di Kate Middleton stanno preoccupando il mondo intero. La Principessa del Galles, infatti, ha subito un’operazione chirurgica all’addome di recente e, adesso, sta vivendo un periodo di degenza alla London Clinic, per recuperare le forze, dopo l’intervento chirurgico.

Un periodo complicato per la monarchia inglese, visto che anche Carlo III dovrà presto sottoporsi a un’operazione, per dei problemi alla prostata. Sia la Principessa del Galles, che il sovrano hanno annullato i loro impegni e anche il Principe William ha deciso di cambiare i suoi piani per diverso tempo, per stare vicino ai figli e alla moglie.

Kate Middleton, però, può contare anche sull’affetto delle sue amiche di lunga data, un cerchio di conoscenze che protegge, da sempre, la privacy della Principessa.

Lady Laura Meade, la migliore amica della Principessa

Kate Middleton ha subito, di recente, un’importante operazione chirurgica, che la costringerà a stare lontana dai suoi sudditi fino a dopo Pasqua. Un comunicato ufficiale di Kensington Palace, infatti, ha annunciato a tutti l’intervento subito dalla futura Regina consorte e la cancellazione di tutti i suoi appuntamenti per diverse settimane. A farle visita in ospedale è arrivato, ovviamente, il Principe William, mentre il cognato Harry sembra non curarsi dei problemi di salute della sua famiglia d’origine e ha partecipato a una serata di gala in America.

Fonte: Getty Images

La Principessa, ovviamente, avrà il sostegno delle sue amiche più strette, che da anni le sono accanto discretamente. Prima tra tutti Lady Laura Meade, che è stata scelta come madrina di battesimo del piccolo Louis di Cambridge nel 2018. La donna è anche la moglie di James Meade, uno dei migliori amici del Principe di Galles e suo testimone di nozze. Il legame tra le due coppie è sottolineato anche dal fatto che il compagno di scuola del futuro sovrano è stato voluto anche come padrino di battesimo della Principessa Charlotte. Lady Laura Meade e il consorte vivono nel Norfolk, molto vicino ai Principi del Galles.

Emilia Jardine-Paterson, la presunta compagna di fuga

Kate Middleton ha deciso di non raccontare i dettagli dei suoi problemi di salute, come è stato fatto, invece, nel caso di Re Carlo III. La Principessa di Galles, intende, così, proteggere la sua privacy e non allarmare i figli. Sono sicuramente al corrente di tutto e pronte a sostenerla le sue amiche. Si tratta di alcune donne che Kate Middleton frequenta da molto tempo e di cui si fida. Tra queste, Emilia Jardine-Paterson, che la futura sovrana ha conosciuto al Marlborough College.

Fonte: Getty Images

L’amica della Principessa è stata scelta come madrina del Principe George e sembra sia stata molto vicina a Kate Middleton nel periodo di rottura con William. Le due si sarebbero recate, allora, in vacanza a Ibiza. Emilia Jardine-Paterson è un interior designer e avrebbe aiutato la Principessa a rinnovare Kensington Palace e Anmer Hall. Anche in questo caso, il marito della donna è stato compagno di Eton di William d’Inghilterra.

Sophie Carter e Hannah Carter

Tra le amiche più fidate di Kate Middleton anche Sophie Carter, chiamata a essere madrina di battesimo della Principessa Charlotte. Anche lei e il marito Robert Snuggs vivono vicino alla coppia reale e ad Anmer Hall. La secondogenita dei futuri sovrani è stata anche una delle damigelle del matrimonio dell’amica della mamma. Sophie Carter, inoltre, ha partecipato a diversi eventi reali come il matrimonio di Harry e Meghan.

Fonte: Getty Images

Anche Hannah Carter ha un posto speciale nel cuore della Principessa del Galles dai tempi della scuola. La donna è stata scelta come madrina di battesimo del piccolo Louis e la coppia reale ha partecipato al suo matrimonio con Robert Carter.