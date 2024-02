Kate Middleton è convalescente da oltre un mese e ha bisogno di molto più aiuto di prima. Per questo il Palazzo ha deciso di assegnarle finalmente un nuovo segretario privato, dopo che l’ultima sua assistente l’ha lasciata da oltre un anno e mezzo. Il prescelto è il tenente colonnello, Tom White, ex scudiero di Elisabetta II e sosia di Roger Federer. E la malelingue già insinuano che William ne sia geloso.

Kate Middleton, la convalescenza difficile

Kate Middleton è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio e fino a dopo Pasqua non la vedremo in circolazione. Blindata tra l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall, la sua casa di campagna nel Norfolk, la Principessa del Galles continua le cure per riprendersi dall’intervento piuttosto delicato cui è stata sottoposta.

Soprattutto, gli esperti hanno sottolineato come la convalescenza dopo operazioni di questo genere non vada sottovalutata, perché può andare incontro a complicanze anche gravi, che spaziano dalla polmonite alla trombosi. Per questo motivo Kate ha bisogno di assoluto risposo e per questo motivo non compare in pubblico, come invece fa Carlo, nonostante il cancro.

Kate Middleton, nominato il nuovo segretario personale

In considerazione delle circostanze e del fatto che William non può sempre starle accanto, perché impegnato con le questioni di Corte, Kensington Palace ha deciso di accelerare le procedure per l’assegnazione alla Principessa del Galles di un nuovo segretario privato. Infatti, è da oltre un anno che è rimasta senza, ma adesso è davvero necessaria la presenza di un assistente che l’aiuti.

Il Palazzo ha individuato per questo ruolo il tenente colonnello Tom White, ex scudiero della Regina Elisabetta. A dir la verità, la sua nomina era nell’aria. Infatti, lo scorso novembre Kate lo aveva invitato a unirsi a lei in uno degli eventi in cui era coinvolta, perché si rendesse conto del lavoro che avrebbe dovuto svolgere. Evidentemente White ha trovato il ruolo che gli è stato proposto a lui confacente. Infatti, è stato nominato ufficialmente segretario personale della Principessa del Galles.

Chi è Tom White, il sosia di Roger Federer

Tom White ha lavorato per la Regina Elisabetta fino alla morte della Sovrana nel 2022 e prima, l’ufficiale dei Royal Marines ha prestato servizio in Afghanistan dove ha contribuito a sventare un attacco terroristico in una scuola. All’epoca commentò così la faccenda: “Ti si rivolta lo stomaco a pensare cosa sarebbe potuto succedere se non avessimo trovato le bombe. Queste persone sapevano che avrebbero potuto far saltare in aria un sacco di ragazzi – e a loro non importava”.

Ma White, oltre a essere un fedelissimo della Corona, ha un’altra caratteristica peculiare. È infatti identico alla leggenda del tennis, Roger Federer. In molti se ne sono accordi e la questione è diventata un mantra sui social.

William geloso del segretario di Kate Middleton

Anche perché è nota la passione di Kate per il tennis e l’amicizia che la Principessa del Galles ha con il tennista svizzero. Lo scorso anno i due si sono sfidati con le racchette durante Wimbledon. In quell’occasione Federer stava per commettere una gaffe imperdonabile, tentando di baciare sulla guancia Lady Middleton che l’ha fermato appena in tempo.

Inutile negare, comunque, una certa sintonia tra i due che qualcuno descrisse addirittura come un flirt “platonico”. Comunque, la somiglianza tra White e Federer è bastata alle malelingue per spargere la voce che William è geloso del nuovo segretario personale di sua moglie, di fatto prima ancora che abbia preso effettivo servizio.