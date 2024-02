L’assenza dalla scena pubblica di Kate Middleton si fa sentire. Sebbene il Palazzo non abbia rilasciato altre dichiarazioni, la lunga convalescenza della Principessa del Galles è dovuta a delle serie complicanze che posso verificarsi dopo un intervento all’addome. Sta di fatto, che la sua clausura forzata è stata definita “pericolosa” per gli effetti che ha su William, il quale sembra aver perso il suo equilibrio senza la moglie al suo fianco.

Kate Middleton, complicanze post-operatorie

Kate Middleton è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio per motivi ancora sconosciuti. L’operazione è andata bene e dopo 15 giorni in ospedale è tornata all’Adelaide Cottage. La convalescenza sembra proseguire senza intoppi, visto che è riuscita persino ad andare nel Norfolk per una settimana. Ma il fatto che non abbiamo voluto mostrarsi in pubblico né condividere sue foto dopo la degenza in ospedale avrebbe una spiegazione effettivamente medico-scientifica.

Secondo la dottoressa Deborah Lee, dopo un intervento all’addome possono insorgere delle complicanze piuttosto gravi, perciò la Principessa del Galles si è chiusa in casa. Infatti, Kate potrebbe soffrire di improvvisi abbassamenti di pressione, potrebbe anche presentarsi un’emorragia interna. Inoltre, la ferita va pulita e medicata quotidianamente per evitare infezioni. L’esperta ha spiegato che bisogna fare attenzione anche ad eventuali trombosi ed embolie polmonari.

Il paziente inoltre avrebbe le difese immunitarie abbassate e quindi è a rischio polmonite, ma potrebbe anche essere soggetto a infezioni, come quelle del tratto urinario. Inoltre, ci potrebbero essere delle reazioni all’anestesia. Per tutti questi motivi sono state prese molte precauzioni per proteggere Kate da tutte queste eventualità che renderebbero ancora più difficile e lunga la guarigione.

Dunque, spiegato il perché di tanta segretezza da parte del Palazzo. Per la prima volta, da quando si è sposata con William, Kate ha deciso di ritirarsi. Non ha mai fatto opposizione né si è mai sottratta ai suoi doveri. Anche dopo i tre parti si è presentata al mondo poche ore dopo, perfetta e sorridente. Ma evidentemente l’intervento subito è stato molto pesante e critico.

L’assenza pericolosa di Kate Middleton

Intanto l’assenza di Kate è stata definita “pericolosa” per gli effetti che ha su William. Avere accanto la moglie lo rassicura e lo mitiga. Ma adesso che deve reggere la pressione tutto da solo, sembra quasi non riuscire più a contenersi. L’esempio eclatante è il discorso sul conflitto nella striscia di Gaza. Il Principe del Galles ha usato parole forti che non sono da lui, esponendosi in prima persona, cosa che tende a non fare mai.