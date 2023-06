Kate Middleton, uno schianto in completo da tennis (e batte persino Roger Federer)

Fonte: IPA Kate Middleton, un sogno in bianco ma con le scarpe di Meghan Markle

Quando si parla di sport, Kate Middleton è davvero imbattibile. La Principessa del Galles è una grande fan del tennis, e ha persino battuto la leggenda del campo: Roger Federer. Una partita con sessione di allenamento al club, il completo da tennis (un vero schianto) e i complimenti di Federer alla Principessa: Kate si dimostra ancora una volta un talento naturale, in attesa del Grande Slam di Wimbledon.

Kate Middleton sfida Roger Federer a Wimbledon

Ormai abbiamo imparato a conoscere Kate Middleton: sono diverse le sue passioni, e al primo posto troviamo proprio il tennis. A Wimbledon è praticamente l’ospite d’onore, e il suo mito è il Campione Roger Federer, una vera e propria leggenda. A chiedere un “incontro” è stato proprio Federer: naturalmente, la Middleton non si è tirata indietro. La partita amichevole ha visto la vittoria della Principessa del Galles.

“Fantastico”, ha commentato Roger Federer, dopo il colpo vincente. Il video della partita, che è stato caricato su YouTube, vede dunque la sessione di allenamento al completo. Naturalmente, la Principessa ha scelto un completo da tennis bianco per l’occasione, dopo aver rubato la scena a tutti con il look in rosso ad Ascot. Il 3 luglio iniziano i Campionati a Wimbledon, e Kate ovviamente non si farà scappare l’occasione di assistere alle partite.

Il legame tra Kate Middleton e Roger Federer

Per la Principessa del Galles, lo sport è estremamente importante, e il tennis è una sua grande passione. Non è la prima volta che Kate Middleton e Roger Federer uniscono le forze per sostenere nuovi progetti: ricordiamo, per esempio, la raccolta fondi a favore dei bambini svantaggiati durante la Laver Cup nel 2022. La Middleton è una tifosa scatenata, e ha incontrato più volte Federer. La racchetta? Mai “appesa” al muro, e del resto è patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016.

Fonte: Getty Images

Questa volta, invece, il duo Middleton-Federer ha unito le forze per celebrare i Ball Boys and Girls di Wimbledon. Si sono prestati a un incontro doppio sul campo, oltre a una sessione di allenamento, il tutto ripreso in un cortometraggio. Nelle foto condivise da Kensington Palace non si può fare a meno di notare la forma fisica della Middleton, che ama tenersi in forma: muscoli in vista e (tanta) voglia di battere persino il suo idolo, che è stato maestro di tennis del Principino George. La passione, insomma, è una questione di famiglia.

La passione per il tennis di Kate Middleton

Top e gonna da tennis, coda di cavallo alta: osservare Kate Middleton in versione sportiva è sempre un piacere. Presenza fissa a Wimbledon, quando non ha impegni ufficiali – cresciuti certamente a dismisura da quando è diventata Principessa del Galles – non si tira mai indietro di fronte a una partita di tennis. Anzi, è proprio allo sport che deve il suo fisico asciutto e molto atletico. Oltre a seguire le partite durante il torneo di Wimbledon, è perfettamente in grado di scendere in campo e di battere persino la leggenda Federer.