Kate Middleton a Wimbledon, l’errore banale che ha creato imbarazzo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è la protagonista del Royal Box di Wimbledon, lei è la patrona della manifestazione e dunque la rappresentate reale del torneo di tennis più importante d’Inghilterra. Ci si aspetterebbe che, proprio in considerazione del suo ruolo, il suo comportamento sugli spalti sia esemplare e che conosca a memoria il protocollo. E invece anche lei è incorsa in un errore tanto banale quanto discutibile.

Kate Middleton a Wimbledon

Quest’anno Kate Middleton è andata fino ad ora solo una volta a Wimbledon dove si è presentata con Roger Federer indossando una giacca verde mente di Balmain che è stata oggetto di diverse critiche. Ma è stata evocata svariate volte. A cominciare dal look sfoggiato dalla Regina Camilla che sembrava ispirato direttamente all’abito bianco che la Principessa del Galles ha indossato nel luglio 2022 durante la partita di polo per beneficenza.

Ma anche grazie al documentario della BBC, Our Wimbledon, Kate è stata resa protagonista anche di questa edizione di Wimbledon svelando diversi retroscena della Principessa al torneo, come la figuraccia che suo padre Michael Middleton le ha fatto fare, ma anche quella volta che i medici le hanno vietato di assistere al match dei match perché era prossima al parto.

Kate Middleton, la regola infranta

La Principessa del Galles è una frequentatrice abituale di Wimbledon, anche prima che diventasse patrona, ereditando il ruolo direttamente da Elisabetta II. Dunque, Kate è perfettamente a conoscenza del protocollo che si deve seguire nel Royal Box. Però anche lei ha commesso un errore banale che ha fatto molto discutere.

Come è noto, nel Royal Box il dress code vuole che ci si vesta eleganti, gli uomini devono essere in giacca e cravatta, persino il piccolo George le ha dovute indossare, le donne devono portare abiti o completi blazer e gonne, mentre sarebbe meglio evitare i pantaloni. C’è anche una regola di bon ton che invita caldamente le donne a non indossare i cappelli perché “tendono a oscurare la visione di coloro che sono seduti dietro di loro”.

Si presume che Lady Middleton conosca in modo approfondito il regolamento, eppure lo scorso anno si presentò con un ampio cappello di paglia. Un errore da principiante che nemmeno il caldo e le temperature elevate dell’estate 2022 potevano giustificare, in considerazione del ruolo da lei ricoperto per Wimbledon.

Pensare che nel 2018 Meghan Markle fu fortemente criticata per essersi presentata nel Royal Box con un cappello in stile Borsalino. Allora non mancarono i confronti tra lei e Kate, elogiando quest’ultima per essere sempre attenta al protocollo. E poi qualche anno dopo ha commesso lo stesso errore banale che da lei nessuno si aspettava, creando non poco imbarazzo. Ma in quell’occasione la Principessa del Galles era apparsa talmente affascinante con l’abito giallo che le fu perdonata questa svista davvero banale.