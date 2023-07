Kate Middleton a Wimbledon, l’inchino negato alla Regina e l’abito rubato

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

È Kate Middleton la “Regina” indiscussa di Wimbledon in quanto patrona del torneo di tennis più prestigioso della Gran Bretagna, ruolo che ha ricevuto nel 2016 direttamente dalle mani di Elisabetta II. Dunque, in questa occasione anche Camilla deve fare un passo indietro nei confronti della nuora. Da qui l’inchino negato che ha stupito tutti e l’abito preso in prestito dalla Principessa del Galles.

Kate Middleton a Wimbledon

Quest’anno Kate Middleton si è vista poco a Wimbledon, anche se la sua unica presenza fino ad ora non è passata inosservata, tra la giacca verde mente di Balmain e le confidenze a Roger Federer. Però, si è avuto modo di parlare di lei grazie al documentario della BBC, Our Wimbledon, in cui la stessa Principessa ha raccontato alcuni retroscena vissuti al torneo, come la figuraccia fatta per colpa di suo padre Michael Middleton o il match della storia perso perché era incinta e i medici le avevano proibito di andare sul campo.

Camilla copia il look di Kate Middleton

Ma se cresce l’attesa per rivedere Kate, l’attenzione è stata catalizzata da Camilla che ha fatto il suo ingresso nel Royal Box di Wimbledon sedendosi vicina al Principe Alberto di Monaco, appositamente arrivato in Inghilterra per il torneo, senza però sua moglie Charlene. La Regina consorte si è presentata sui campi da tennis indossando un abito bianco decorato da sottili bordi neri, con scollo a V e zip invisibile, firmato Fiona Clare Couture.

Fonte: Getty Images

Per non sbagliare look Camilla si è ispirata al guardaroba di Lady Middleton, in quanto patrona di Wimbledon e frequentatrice assidua dei campi da tennis. Potremmo osare dire che le ha copiato l’outfit. Infatti, lo scorso anno la Principessa del Galles ha sfoggiato alla tradizionale partita di polo benefica un abito bianco con bordature nere, firmato Emilia Wickstead (1.345 sterline) che ha abbinato con le slingback bicolore.

Camilla, l’inchino negato

Oltre alla somiglianza degli abiti, non è passato inosservato il fatto che nessuno si è inchinato o ha fatto la riverenza al cospetto di Camilla mentre si trovava a Wimbledon per la prima volta da Regina consorte, dove è stata raggiunta da sua sorella, Annabel Elliot, e dal Principe Alberto di Monaco.

I tennisti che gareggiavano sul campo centrale erano soliti inchinarsi o fare la riverenza ai Reali se presenti sugli spalti. Ma questo non è accaduto per Camilla. A dir la verità, la regola dell’inchino è stata sospesa nel 2003 per volontà del Duca del Kent, allora presidente del club, che considerava questo rituale ormai sorpassato. Dunque, da allora nessun tennista è obbligato a inchinarsi ai membri della Famiglia Reale entrando o uscendo dal campo. Ma c’è un’eccezione. Infatti, come prima avveniva per la Regina Elisabetta, alla presenza di Carlo gli atleti sono obbligati rendergli omaggio inchinandosi davanti a lui.

Infine, c’è ancora un momento in cui l’inchino è d’obbligo: quando i vincitori vengono premiati. E siccome molto spesso a consegnare i trofei è proprio Kate Middleton, a lei viene fatta la riverenza (che invece è stata negata a Camilla).