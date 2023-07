Kate Middleton, figuraccia a Wimbledon: l’incontro imbarazzante

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è una presenza indispensabile a Wimbledon, soprattutto dal 2016, ossia da quando la Regina Elisabetta le ha ceduto il ruolo di patrona della manifestazione. La Principessa del Galles adora il tennis e ogni anno la vediamo “scatenarsi” nel Royal Box mentre assiste ai match. Ma anche lei ha vissuto momenti che vorrebbe dimenticare.

Kate Middleton, patrona di Wimbledon

Non stiamo parlando di quando Kate Middleton si è dovuta sorbire la presenza di Meghan Markle a cui ha dovuto spiegare tutto, persino il modo di comportarsi nel Royal Box. Non si tratta nemmeno di quando ha dovuto lasciare di gran carriera la sua postazione dopo aver saputo che vicino a lei sugli spalti qualcuno è risultato positivo al Covid (eravamo ancora in pandemia). L’episodio più imbarazzante che la Principessa del Galles ha vissuto a Wimbledon risale qualche anno fa, ma è stato reso noto solo nel 2017, e lo ha causato suo padre Michael Middleton.

Infatti, la passione per il tennis – e più in generale per lo sport – Kate l’ha ereditata dai genitori. Anche da ragazza frequentava Wimbledon con la sua famiglia. E ancora adesso sua sorella Pippa e suo fratello James, che presto diventerà papà per la prima volta, non si perdono il torneo. Ma nel 2017 Kate era già la moglie di William da 6 anni, la madre del futuro Re di Gran Bretagna e soprattutto la patrona della manifestazione tennistica. Dunque, una figuraccia del genere proprio non era da fare.

Kate Middleton, “sprofondata dalla vergogna” a Wimbledon

A raccontare della scena imbarazzante è la stessa Kate Middleton che confessa l’accaduto in un documentario di Peter Small del 2017 Sue Barker: Our Wimbledon. Michael Middleton voleva attirare l’attenzione dell’ex tennista numero uno del Regno Unito Tim Henman, incrociato appunto a Wimbledon. Kate e suo padre avevano appena visto giocare l’americano Pete Sampras, considerato uno dei più grande tennisti del mondo. Ma quando Mr Middleton ha salutato Henman ha commesso un errore grossolano, gettando nell’imbarazzo Kate.

Infatti, la Principessa del Galles ha raccontato: “Stavamo passando accanto a Tim Henman, ma avevamo appena visto giocare Pete Sampras. E mio padre nel salutarlo ha detto: ‘Ciao Pete!’. In quel momento sono sprofondata per la vergogna”. Insomma Michael Middleton senza rendersene quasi conto ha confuso i nomi e ha chiamato Tim col nome del suo rivale, Pete.

Un episodio che Kate non dimenticherà mai nella sua vita e che effettivamente può considerare il più imbarazzante vissuto a Wimbledon, almeno fino ad ora. Considerando anche la visibilità che la Principessa del Galles ha durante il torneo di tennis è più che evidente che vorrebbe evitare certe figuracce.

Kate Middleton, i look a Wimbledon

Intanto, quest’anno Lady Middleton ha fatto indiscutibilmente già parlare di sé per il primo look sfoggiato nel Royal Box. La giacca verde mente di Balmain infatti non è stata particolarmente apprezzata. Non tanto il capo in sé quanto l’abbinamento non particolarmente felice con la lunga gonna bianca a piede.

Ma Kate a Wimbledon da sempre ha sfoggiato outfit che non sono passati inosservati, come l’abito verde bosco di Dolce & Gabbana o il vestito giallo sole, passando per i pois di Alessandra Rich che sono la sua ultima passione in fatto di stile.