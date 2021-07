Kate Middleton in isolamento: è entrata a stretto contatto con un positivo

editato in: da

Kate Middleton a Wimbledon 2021: giacca blu e gonna a pois

Kate Middleton è in isolamento perché è entrata in contatto con una persona positiva al Covid. Kensington Palace non precisa dove è avvenuto il contatto, ma riferisce che è accaduto “settimana scorsa”. Dunque, si ipotizza che possa essere avvenuto a Wimbledon.

La scorsa settimana infatti Kate Middleton è tornata a Wimbledon per assistere al match tra Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares. Con lei nel Royal Box l’ex campione di tennis Tim Henman. La Duchessa nella stessa giornata ha incontrato Sally Bolton, chief executive di Wimbledon, e ha preparato dei dolcetti alle fragole all’All England Club.

Kate, che ha la doppia vaccinazione, però ha partecipato anche a un altro grande evento sportivo gli scorsi giorni. Infatti, si è recata a Wembley con William e suo figlio George per assistere alla partita Inghilterra-Germania per gli Euro 2020, durante la quale si è distinta per il suo blazer rosso, di Zara.

Poiché solo Lady Middleton è sottoposta all’autoisolamento, si presuppone dunque che il contatto sia avvenuto proprio a Wimbledon, dove si è recata senza suo marito. Nella nota ufficiale di Kensington Palace si leggono parole rassicuranti: “Sua Altezza Reale non sta riscontrando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo pertinenti e si sta autoisolando a casa”.

Non si conoscono altri dettagli riguardo al modo in cui la Duchessa di Cambridge è stata avvisata. Non è noto infatti se sia stata avvertita direttamente dalla persona risultata positiva oppure sia stata contattata dal sistema sanitario tramite APP o tramite una telefonata.

Kate avrebbe dovuto partecipare insieme a William alla cerimonia per il 73esimo anniversario del Servizio Sanitario Nazionale presso la Cattedrale di St Paul nella mattinata del 5 luglio, per poi prendere parte a un tè a Buckingham Palace.

Date le circostanze, il Duca di Cambridge è costretto a presenziare all’evento senza sua moglie. D’altro canto, Lady Middleton aveva lasciato solo William con Harry alla cerimonia di inaugurazione della statua per Diana. Anche in quel caso, ufficialmente, per evitare assembramenti.