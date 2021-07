Kate Middleton torna a Wimbledon: blazer blu e gonna a pois di tendenza

editato in: da

Kate Middleton torna a Wimbledon e lo fa presentando con un look estremamente elegante che punta sulla gonna midi a pois bianchi, firmata Alessandra Rich, dando di nuovo prova di estrema eleganza.

L’ultima volta che abbiamo visto Kate nel Royal Box di Wimbledon era il 2019 e con lei c’era Meghan Markle. Già si respirava un’aria tesa, ma le due cognate cercarono di salvare le apparenze mostrandosi in sintonia tra loro. Nel 2020 il torneo fu sospeso a causa del Covid, ma per celebrarlo la Duchessa si collegò in video con Andy Murray per una chiacchierata con gli allievi della Bond Primary School di Londra.

Nel 2021 al prestigioso torneo di tennis Lady Middleton va da sola e trova in tribuna il campione Tim Henman con cui assiste al match tra Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares.

Kate è raggiante, la Duchessa di Cambridge è una grande appassionata di tennis e da sempre ha seguito con grande interesse e da vera tifosa Wimbledon. Ma oltre alla passione per lo sport, Lady Middleton rappresenta la Famiglia Reale. Infatti è la patrona della Lawn Tennis Association e quindi di Wimbledon. Così due anni fa toccò a lei premiare l’allora vincitore del torneo Novak Djokovic.

Kate allora indossava un abito color ghiaccio di Emilia Wickstead e in generale a Wimbledon ha sempre preferito vestiti, celebre quello verde di Dolce & Gabbana o quello bianco di Suzannah, ma quest’anno ha optato per uno spezzato. In effetti, ultimamente la moglie di William sta dimostrando una particolare predilezione per le giacche, come quella rossa di Zara indossata allo stadio di Wembley per vedere Inghilterra e Germani agli Euro 2020.

Anche a Wimbledon Kate sceglie di indossare un blazer, si tratta di quello blu del brand canadese Smythe, da 610 euro circa, che abbina a una t-shirt bianca e a un’ampia gonna midi, blu a pois bianchi, di Alessandra Rich, uno dei marchi da lei preferiti. Costo? 795 sterline, circa 925 euro.

La Duchessa coordina lo spezzato ad accessori bianchi, décolletée col tacco sottile e una handbag, firmata Mulberry, da 675 sterline (785 euro). Completano il look gli orecchini di perle di Simone Rocha e la catena in oro di Daniella Drapper.

Kate dunque si riprende la scena dopo che il primo di luglio suo marito William e Harry hanno inaugurato la statua in memoria di Diana. Secondo gli esperti di questioni reali, la Duchessa potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella riconciliazione tra i due fratelli.