Kate Middleton incanta a sorpresa Wimbledon col look in stile Diana

Kate Middleton si è presentata a sorpresa a Wimbledon, per il secondo giorno del torneo sull’erba più famoso al mondo.

La Duchessa di Cambridge è madrina della manifestazione e ha portato un tocco di eleganza sul campo. Kate si è presentata con un lungo abito bianco, firmato Suzannah, aperto davanti con bottoni e fiocco nero, creato su misura per lei. Costo? 2.625 euro circa. Lei lo ha abbinato a una cintura di Alexander McQueen, una mini borsa in paglia dello stesso marchio e le amatissime décolletée con tacco largo di Gianvito Rossi.

Dopo la giornata coi bambini nel giardino da lei creato, Lady Middleton si concede un po’ di glamour sugli spalti di Wimbledon. Lei adora il tennis e segue l’evento sempre con grande interesse. Lo scorso anno era in compagnia della cognata, Meghan Markle, oggi è sola e raggiante più che mai. Difficilmente la moglie di Harry si farà vedere, infatti è in congedo maternità dopo aver dato alla luce il piccolo Archie che sarà battezzato il 6 luglio.

Kate ha seguito concentrata la vittoria della tennista inglese Harriet Dart sull’americana Christina McHale. Poi si è sposata nel Royal Box, dove si è intrattenuta con tennisti del calibro di Johanna Konta e Andy Murrey, ha dispensato sorrisi a tutti e ha incontrato i finalisti del LTA Tennis Awards.

Lady Middleton si è rivelata ancora una volta una perfetta padrona di casa, in stile My Fair Lady, che ricorda molto Diana e a cui si è ispirata qualche settimana fa anche Melania Trump in visita a Londra.