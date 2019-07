Lady Diana compirebbe 58 anni. Il gesto segreto di Harry per lei

editato in: da

Lady Diana, vita di una principessa

Lady Diana compirebbe 58 anni. È nata infatti il primo luglio 1961.

Il suo compleanno passa senza cerimonie ufficiali. Anche sulle pagine social ufficiali dei suoi figli, William e Harry, non compare nessun ricordo della madre prematuramente scomparsa nel 1997. Sebbene i due Principi siano molto legati Diana, hanno preferito commemorarla privatamente.

Così sul profilo Twitter del Duca di Cambridge si celebra un’altra ricorrenza: il Canada Day. Mentre sulla pagina Instagram di Harry, spuntano le nuove foto del Duca con la moglie Meghan Markle.

Diana però vive in ogni gesto dei suoi figli e di riflesso delle sue nuore, Kate Middleton e Meghan che sfoggiano i gioielli appartenuti alla Principessa o ne copiano lo stile, contendendosi il ruolo di sua erede.

Tra i due fratelli, Harry è quello che maggiormente parla di sua madre e sembra ispirarsi decisamente a lei nelle sue attività benefiche. Ma da Lady D. il Duca del Sussex ha ereditato anche un’altra cosa: il modo di relazionarsi ai sudditi e tra questi in particolare ai bambini, arrivando dritto al cuore delle persone.

Come rivela l’esperto di Corte, Ken Lennox, al Daily Mail c’è una cosa che faceva Diana e che ora fa Harry durante gli eventi pubblici, quando si rivolgono ai bambini si inginocchiano per poter parlare con loro guardandoli negli occhi. “Diana era una trendsetter a Corte“. Prima di lei ci si limitava a guardare in basso, quando i Reali avevano a che fare coi piccoli.

Harry ha subito assorbito la lezione di sua mamma, ma anche William e soprattutto Kate si sta adeguando a questa consuetudine. I Duchi del Sussex inoltre hanno dichiarato che porteranno con loro il piccolo Archie durante in viaggio in Sudafrica il prossimo autunno. Proprio come i Duchi di Cambridge andarono in Australia con George che aveva appena un anno. Le coppie rendono così omaggio alla compianta Diana che ha sempre viaggiato con William e Harry piccoli.