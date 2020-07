Kate Middleton non rinuncia a Wimbledon e il look è sorprendente

editato in: da

Kate Middleton è una grande sportiva e non intende rinunciare a Wimbledon, almeno virtualmente. Per celebrare quello che sarebbe stato il weekend conclusivo del torneo, la Duchessa si è collegata in video assieme a Andy Murray per una chiacchierata con gli allievi della Bond Primary School di Londra.

Kate e Andy, visibilmente di buon umore, hanno condiviso alcuni consigli sul tennis e raccontato come hanno trascorso il tempo durante l’isolamento. Se il campione ha confessato di aver avuto difficoltà a far seguire le lezioni scolastiche ai suoi tre figli, Kate ha raccontato nuovamente di aver trascorso molto tempo in giardino di Anmerhall, nel Norfolk, con William e i bimbi, George, Charlotte e Louis.

Anche se non è sugli spalti di Wimbledon ad assistere alle finali, Lady Middleton non viene meno alla tradizione e si presenta in video con un abito che rispetta il dress code della manifestazione. Kate nel corso degli anni ci ha abituati a look formali, bon ton, alcuni meglio riusciti di altri. Indimenticabile l’abito verde bosco di Dolce & Gabbana, mentre da bocciare il vestitino celeste per la premiazione 2019. Sempre lo scorso anno, Kate sfoggiò un abito bianco esagerato da quasi 3mila euro. Splendido l’outfit coi maxi pois del 2017, nel 2016 invece fu la volta dei quadrettoni. Mentre Meghan Markle, quando andò da sola a Wimbledon, si presentò in jeans senza ascoltare i consigli della cognata.

Per l’appuntamento virtuale di quest’anno, la Duchessa sceglie un abito verde brillante, firmato HVN da 665 sterline (744 euro circa), dal taglio classico con cintura di stoffa in vita. Ma un dettaglio non è passato inosservato, anzi si potrebbe dire che ha sorpreso un po’ tutti: stampati sulla stoffa ci sono dei piccoli giocatori di tennis. Un omaggio alla manifestazione sportiva che quest’anno non ha avuto luogo, che però non convince appieno.

Può essere che i bambini abbiano apprezzato, certo sono stati felicissimi della sorpresa che Kate ha riservato loro, chiamando Murray. Lady Middleton ha organizzato una sorta di indovinello. Infatti ha chiesto ai giovani allievi di scoprire da alcuni indizi chi aveva in linea per loro: “È un lui, gioca a tennis per la Gran Bretagna, è due volte campione olimpico ed è un ex numero uno al mondo”. La gioia dei piccoli è stata incontenibile.