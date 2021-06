Kate Middleton, il blazer rosso a Wembley è già leggenda

editato in: da

William e Kate a Euro 2020, George è cresciuto e fa le prove da re

Kate Middleton ha fatto il tifo per l’Inghilterra dagli spalti di Wembley agli Euro 2020, insieme a William e a suo figlio maggiore, George, che il prossimo 22 luglio compie 8 anni. E per l’occasione ha sfoggiato un blazer rosso di Zara che tutte noi dovremmo avere nell’armadio.

Se gli occhi del mondo intero erano in realtà puntati sul Principino George, ormai un vero ometto, vestito in giacca e cravatta come papà William, Kate Middleton non ha mancato di darci una lezione di stile.

Cosa indossare per andare allo stadio a sostenere la propria Nazionale? La risposte di Kate è semplice, un blazer classico, a doppiopetto, elegante ma poco impegnativo, di un brand ricercato e low cost, come Zara. Costo? 59,99 sterline, ossia circa 70 euro. Come riporta il Daily Mail il capospalla della Duchessa ora è in saldo a 39,99 sterline, anche se è già esaurito online.

Lady Middleton lo ha scelto rosso con bottoni d’oro, per segnare un legame con l’Inghilterra, ma naturalmente ognuna può sceglierlo del colore della sua squadra. In ogni caso, il rosso è una tonalità dal carattere forte e passionale, passepartout per quasi tutte gli appuntamenti, sia di giorno che di sera (a esclusione ovviamente di circostante molto formali o in caso di lutto).

La Duchessa di Cambridge, che ha una vera e propria passione per i blazer, abbina la sua giacca a un top bianco, ormai diventato un classico del suo guardaroba. Infatti, ne ha scelto uno simile per andare a vaccinarsi e ha riproposto più volte ultimamente quello a coste di Ralph Lauren. I pantaloni sono d’ordinanza. In questo caso Kate ne ha preferito un paio blu navy dal taglio classico, con cintura coordinata. Il tutto impreziosito da un paio di orecchini di perle di Simone Rocha.

Per la cronaca, l’Inghilterra ha battuto la Germania 2 a 0. E si dice che il piccolo George abbia portato fortuna alla sua Nazionale.