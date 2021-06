Kate Middleton, il blazer color corallo da 2.100 euro che non è per tutte

editato in: da

Kate Middleton si è mostrata in pubblico raggiante più che mai durante l’incontro con un gruppo di bambini al Museo di Storia Naturale, uno dei luoghi preferiti da suo figlio George. Per l’occasione la Duchessa di Cambridge ha scelto un look casual ma con un pezzo ricercato che è già di tendenza, il blazer corallo di Chloe. Una giacca che non è per tutte, sia nel taglio che nel colore. Costo? 1.795 sterline, ossia 2.100 euro circa.

Kate Middleton, che è patrona del museo dal 2013, è arrivata all’appuntamento indossando il blazer cargo color corallo, il rosa in tutte le sue sfumature è la tonalità del momento e la stessa Duchessa ha sfoggiato un abito fucsia copiatissimo durante il tour in Scozia e per incontrare Jill Biden. La giacca, dotata di tasconi, è arricciata in vita e ha i polsi in cotone, secondo uno stile molto sportivo e decisamente diverso dall’ultimo abito celeste molto formale. Una scelta sfidante quella di Kate nel voler indossare un blazer dal colore originale, che però le dona moltissimo, e dal taglio più che casual.

Lady Middleton abbina il nuovo blazer a un paio di jeans a vita alta, di & Other Stories, e ripropone la t-shirt bianca a coste di Ralph Lauren che ha indossato in video per presentare il nuovo progetto a favore dell’infanzia. Lo scollo quadrato del top mette in evidenza la catenina d’oro di Daniella Draper che la Duchessa ha coordinato con piccoli orecchini a cerchio. In stile col look casual, Kate calza un paio di sneaker bianche del brand, Veja, da 90 sterline (105 euro).

In attesa di partecipare alla cerimonia di presentazione della statua di Diana dove sarà presente anche Harry, che pare sia già in viaggio, Kate si gode l’evento informale all’aria aperta coi bambini, una delle cose che ama più fare.

La Duchessa si siede per terra coi piccoli e partecipa con loro ad alcune attività ludiche nel corso del tour tra i giardini del Museo di Storia Naturale dove è stata accolta dal direttore, Dr Doug Gurr, che le ha spiegato il progetto sostenuto dall’istituzione per far riavvicinare le persone alla natura.