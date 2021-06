Harry in viaggio per Londra, quarantena da Eugenia di York: unica sua alleata a Corte

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Harry sarebbe già in viaggio per Londra, dove è atteso per la presentazione della statua dedicata a sua madre, Lady Diana, il primo di luglio. Il Principe dunque potrebbe arrivare entro le prossime 24 ore nel Regno Unito.

Ovviamente Harry sarà solo, Meghan Markle è rimasta a Montecito, in California, con le neonata Lilibet e con Archie, smentendo definitivamente le voci che avevano dato come probabile il suo rientro nella capitale britannica.

Appena Harry metterà piede in Inghilterra, si traferirà a Frogmore Cottage, la sua ex casa, ora dimora di Eugenia di York e famiglia, dove starà in isolamento secondo le norme anti-Covid, per poter partecipare poi alla cerimonia di svelamento della statua di Diana a Kensington Palace. Ovviamente soggiornerà per la quarantena in un appartamento autonomo, rispetto a quello della cugina. Secondo il Sun, la casa è stata divisa in due parti, appositamente per ospitare Harry.

Sua cugina Eugenia, figlia di Andrea e Sarah Ferguson, pare essere l’unica alleata di Harry a Corte, specialmente dopo tutti i dettagli che sono emersi circa i motivi che avrebbero spinto il Principe a farsi intervistare da Oprah Winfrey, lanciando accuse pesanti alla sua famiglia, il tutto per vendicarsi del fatto che la Regina gli ha tolto i titoli militari come conseguenza della Megxit. D’altro canto, come dice il proverbio, i Sussex non possono pretendere di “avere la botte piena e la moglie ubriaca”, essere svincolati dai doveri di Corte ha il suo prezzo, compreso il titolo di Principe di Archie.

Harry e Meghan hanno dovuto rinunciare anche a Frogmore Cottage, regalo della Regina per il loro matrimonio. Le chiavi della dimora sono state consegnate lo scorso anno a Eugenia che vive lì con il marito Jack Brooksbank e il primo figlio, August.

Stando a quanto riportato dai biografi dei Sussex, Omid Scobie e Carolyn Durand, tra Harry ed Eugenia c’è sempre stato un legame speciale: “Come Harry, Eugenie è leale, onesta e molto divertente. I due hanno trascorso molte serate insieme a Londra”. Per altro, è sta lei a presentare al cugino la sua ex ragazza, Cressida Bonas.

“Harry si era sempre confidato con sua cugina quando si trattava di donne. Non solo si fidava di lei, ma gli dava degli ottimi consigli perché è sempre stata molto saggia”. Quando il Principe iniziò a frequentare Meghan, spesso uscivano in coppia con Eugenia e Jack. Anche Meghan ha avuto belle parole per la Principessa di York, confessando a Oprah che si conoscevano prima che lei incontrasse Harry. E dopo hanno continuato a vedersi in coppia.