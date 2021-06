Kate Middleton, l’abito fucsia da 1.311 euro fa impallidire il blazer di Jill Biden

editato in: da

Kate Middleton sfida Jill Biden con il tubino fucsia

Kate Middleton e Jill Biden si sono incontrate per la prima volta in Cornovaglia, durante il viaggio di Stato del Presidente Usa in Gran Bretagna per il G7. E hanno dimostrato di essere in perfetta sintonia, anche nella scelta dei look coordinati dove a dominare è il fucsia.

Kate Middleton ha sfoggiato per la prima volta un abito midi, fucsia appunto, di Alexander McQueen, il suo brand preferito per gli appuntamenti più formali, a partire dal suo matrimonio al battesimo dei tre figli e alle serata di gala a Buckingham Palace.

Il tubino scelto dalla Duchessa di Cambridge è minimal e bon ton: maniche corte, scollo rotondo, casto e arricciato, cintura in stoffa ton sur ton e gonna lunga fin sotto il ginocchio. Costo? 1.125 sterline, ossia circa 1.311 euro. Kate abbina l’abito del potere femminile a una piccola handbag rosa pallido, di LK Bennett, da 262 euro.

Perfettamente coordinato all’outfit di Lady Middleton, la mise di Jill Biden. Anche per lei la scelta cade sul fucsia, il colore simbolo della forza femminile. La First Lady infatti ha scelto un blazer rosa acceso, firmato Lagence Fashion, che ha abbinato a un abito bianco dalla gonna svasata. Le giacche sono un punto forte del guardaroba della Dr. Jill in questa prima visita in Gran Bretagna. Il blazer blu a doppio petto che ha sfoggiato al suo arrivo è un must have.

Le due donne si sono incontrate per visitare una scuola in Cornovaglia e durante il meeting hanno parlato di questioni a loro molto care, quali emancipazione femminile, infanzia, educazione primaria.

Kate Middleton si è dimostrata una perfetta padrona di casa e come con Michelle Obama ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che le spetterà come futura Regina consorte. D’altro canto, la moglie di William ha appreso moltissimo da Elisabetta, a partire da come comunicare con il look. Il vestito in seta di Alexander McQueen è stato personalizzato appositamente per Kate. Realizzato in Italia, la gonna è stata allungata ed è stata aggiunta la cintura in stile anni Sessanta.

L’abito scelto dalla Duchessa, per altro già esaurito, è stato definito come perfetto per un primo incontro. Il fucsia poi simboleggia il potere femminile, più forte del rosa ma meno aggressivo del rosso. Recentemente Kate ha indossato un altro abito rosa carico durante il suo tour in Scozia, prontamente replicato da Letizia di Spagna che ultimamente dimostra una predilezione per questo colore.