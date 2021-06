Jill Biden festeggia il 70esimo compleanno con Joe nel ricordo del figlio Beau

editato in: da

Niente eventi ufficiali, né impegni pubblici: per il suo 70esimo compleanno, Jill Biden ha scelto la riservatezza della sua famiglia. E con suo marito Joe ha festeggiato in un luogo speciale, la splendida casa al mare di Rehobot Beach che è un ricordo del figlio Beau.

Il 3 giugno, Jill Biden ha compiuto 70 anni, e per l’occasione si è concessa una breve fuga romantica assieme al marito, presso la loro residenza al mare. Lontani dalle luci dei riflettori, i due coniugi hanno deciso di godersi qualche momento tutto per loro, così da festeggiare nel massimo riserbo il compleanno della First Lady. Quest’ultima ha anticipato Joe recandosi a Rehobot Beach, splendida destinazione balneare del Delaware, mentre il Presidente l’ha raggiunta solamente mercoledì sera, al termine dei suoi impegni di governo.

La coppia ha voluto trascorrere qualche giorno di relax in quello che è un vero e proprio nido d’amore: la deliziosa villa di Rehobot Beach è la tanto agognata casa sulla spiaggia che Joe e Jill avevano sempre desiderato. Il Presidente Biden l’aveva promessa a sua moglie quando ricopriva ancora la vicepresidenza sotto il governo Obama. E, nel 2017, finalmente è diventata realtà: Joe Biden l’ha acquistata per 2,7 milioni di dollari, scegliendola per la sua location incantevole. La villa si trova a Rehobot Beach, piccolo villaggio di mare a due ore di distanza da Washington DC e a pochi minuti da Wilmington, la residenza della famiglia Biden.

Sebbene non sia propriamente sulla spiaggia, l’abitazione ha un’incantevole vista sull’oceano ed è perfetta come residenza estiva. Tanto che, in pochissimo tempo, è diventata il luogo preferito di Jill Biden. Lei e suo marito vi sono legati anche per un ricordo affettivo: la villa è stata comprata appena due anni dopo la morte di Beau, primogenito di Joe che se n’è andato nel 2015 a causa di un tumore al cervello. Jill era molto legata a Beau, frutto del primo matrimonio del Presidente, anche perché lo aveva cresciuto assieme al fratello Robert sin da quando il loro papà l’aveva conosciuta.

La casa di Rehobot Beach è un vero e proprio omaggio al figlio di Joe Biden: all’ingresso ci sono infatti due cartelli, che accolgono chiunque arrivi a far visita alla famiglia. Il primo recita “Forever Jill”, mentre il secondo ha inciso “Beau’s Gift”, ovvero “Il dono di Beau”. La First Lady ha dunque festeggiato il suo 70esimo compleanno nel ricordo di colui che, sin da quando era solamente un ragazzino, ha sempre considerato un po’ come suo figlio.