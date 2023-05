Party per l’incoronazione di Carlo, le coppie Reali a Palazzo

Fonte: IPA Re Carlo III alla vigilia della sua incoronazione

L’incoronazione di Re Carlo III è imminente. Il suo grande giorno è infine giunto ed è il 6 maggio 2023, quando gli occhi del mondo saranno tutti su di lui, così come sugli invitati. Si può dire, però, come le celebrazioni abbiano già avuto inizio, considerando il ricevimento organizzato in serata a Buckingham Palace, che ha aperto le sue sale a reali stranieri, dignitari e leader mondiali.

Vigilia dell’incoronazione: l’omaggio alla Regina Elisabetta

Nonostante si tratti del grande momento di Re Carlo III e della Regina Camilla, il pensiero di molti continui a essere indirizzato verso la compianta Regina Elisabetta II. Il suo pensiero aleggia tra i sudditi e tra i fan in giro per il mondo. Amatissima, nonostante le contraddizioni legate in maniera quasi logica a una figura storica del suo calibro, e posta quasi come un’ombra su suo figlio.

Anche durante il party pre incoronazione è facile individuare una sorta di omaggio alla defunta Regina Elisabetta II. Tutti sanno quanto la sovrana amasse adornarsi di svariate colorazioni, optando in rarissime occasioni per il nero e simili tonalità “più seriose”.

Basti pensare all’arcobaleno dei suoi adorati cappelli. Tanto si è detto sul suo stile, al punto che la rivista Vanity Fair lo ha definito come parte della sua diplomazia: “Veste rispettando le norme della diplomazia e fa tutto in maniera sottile, senza urlare, anche se pare farlo quando sceglie di vestirsi di rosa shocking”.

Si racconta che il suo colore preferito fosse il blu, anche se il suo guardaroba era di certo dominato dall’azzurro. Proprio questa tonalità aveva indosso nello scatto proiettato a Piccadilly Circus nel giorno della sua morte. Scelse un abito azzurro anche per il giubileo dei suoi 70 anni di regno e non è un caso che la Principessa Charlene di Monaco abbia deciso per questo specifico colore per il suo abito. Non sono mancate però scelte più formali, considerando l’istituzionalità del momento, come nel caso della First Lady d’Ucraina Olena Zelenska.

Ricevimento a Buckingham Palace: gli ospiti di Re Carlo

Un ricevimento sfarzoso ed elegante, e come potrebbe essere altrimenti in una cornice come Buckingham Palace, organizzato da Re Carlo III e la sua Regina Camilla alla vigilia del loro momento storico presso l’Abbazia di Westminster.

Un evento dal grande valore anche diplomatico, considerando come sia stata avvistata anche Olena Zelenska, First Lady d’Ucraina e moglie del Presidente Zelensky. Non è stata accompagnata dal consorte, rimasto in patria per guidare le proprie truppe armate contro l’invasione della Russia di Putin. Al suo fianco, però, Denys Shmyhal, Primo Ministro ucraino.

Fonte: IPA

Nella giornata dell’incoronazione di Re Carlo sono attesi rappresentanti di ben 203 Paesi, con 100 capi di Stato coinvolti dal neo sovrano e dalla sua regina consorte.

Non tutti, ovviamente, hanno messo piede nella residenza regale nella serata del 5 maggio. Spazio a Re Alberto II e alla Principessa Charlene di Monaco.

In rappresentanza della Danimarca vi sono il Principe ereditario Frederik e la Principessa ereditaria Maria. Guardando alla Norvegia, invece, sono stati accolti Principe e Principessa ereditari Haakon e Mette-Marit.

La lista degli invitati è a dir poco ampia e ha suscitato anche qualche polemica. Di certo non è il caso della Regina Letizia e del Re Felipe di Spagna, così come del Presidente francese Emmanuel Macron. Invitati anche Frank-Walter Steinmeier, Presidente tedesco, e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Decisamente invisa ai parlamentari conservatori la presenza del vice cinese presidente Han Zheng.

Non è presente il Presidente americano Joe Biden, rappresentato da sua moglie Jill Biden e dall’amata nipote Finnegan Biden.