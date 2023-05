Incoronazione Re Carlo, dove e quando vederla in tv in Italia

Si tratta dell’evento più atteso dell’anno. L’Incoronazione di Re Carlo è fissata per il 6 maggio, ma il mondo aspetta la cerimonia ormai da mesi, esattamente dal giorno della scomparsa della Regina Elisabetta II. Da quell’istante, il Principe di Galles è diventato il Sovrano del Regno Unito, dopo 74 anni d’attesa e una vita trascorsa a prepararsi per questo ruolo. E, ora che il suo momento è arrivato, sembra impossibile non seguire le celebrazioni in tv, anche dall’Italia. Scopriamo insieme dove e quando vedere tutti i momenti della cerimonia: per moltissimi si tratta infatti della prima volta.

Dove seguire l’Incoronazione di Re Carlo III in tv

Londra si prepara all’incoronazione di Re Carlo, ma l’attesa cresce anche in Italia. La cerimonia ha formalmente inizio alle 11,20, orario per il quale è attesa la partenza della processione che arriva fino all’Abbazia di Westminster, dove Carlo riceverà l’unzione e la Corona direttamente dalle mani dell’Arcivescovo di Canterbury, come vuole la millenaria tradizione della Monarchia inglese.

La tv italiana non si è però fatta trovare impreparata, proponendo una copertura a tappeto dell’intera cerimonia che sarà però ridotta rispetto a quella del 1953, con molti meno invitati e con una spesa contenuta (se così si può definire per un evento di questa portata). Si inizia subito con lo speciale di Real Time, in partenza alle 8,30, cui segue l’edizione straordinaria di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Su Canale5 si inizia alle 11, per proseguire fino alle 15,45, orario (presunto) in cui tutto sarà concluso.

Rai1 inizia invece alle 11,45, preceduta da RaiNews24 che invece comincia alle 11 come SkyTg24. Decisamente più mattiniero Enrico Mentana, che guida la sua Maratona su La7 dalle 9,40 fino alle 13,30. Per chi volesse invece vedere la cerimonia coi commenti in lingua originale, di certo molto affascinante, rimane la bella possibilità della BBC che segue la celebrazione in tutti i minimi dettagli.

Quando vedere l’Incoronazione in streaming

Com’era prevedibile, e doveroso, l’Incoronazione di Carlo è trasmessa anche sui canali streaming associati a tutte le Reti televisive che trattano l’evento oltre che in diretta sul canale Instagram ufficiale della Royal Family. L’intera giornata è comunque dedicata alla celebrazioni, ragion per cui l’orario di conclusione è solamente indicativo.

Sono infatti passati 70 anni dall’ultima Incoronazione, quella della Regina Elisabetta II, che ha regnato a lungo e con grande successo. La Sovrana è, di fatto, diventata un’icona pop ed è stata amata in tutto il mondo. Impresa di certo difficile da replicare per il suo primogenito Carlo, che comunque si è preparato per ricoprire il ruolo per tutta la sua vita.

Difficile pensare a un’abdicazione nonostante l’età avanzata, eventualità mal vista dai Windsor dai tempi di Edoardo VIII, per lasciare il posto a William. Piuttosto, Carlo III ha in mente un piccola (o grande) rivoluzione della Monarchia per adattarla ai tempi moderni, snellendo alcuni aspetti e rinunciando persino ad alcuni membri della sua Famiglia. Fa eccezione il figlio minore Harry, che ha deciso autonomamente di lasciare tutti i suoi doveri per costruirsi una nuova vita in California con la moglie Meghan Markle (assente all’Incoronazione) e i suoi figli Archie e Lilibet Diana.