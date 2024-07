Re Carlo, ultime notizie: ha acquistato un nuovo appartamento a New York da 6 milioni

Re Carlo III acquista un lussuoso appartamento nella prestigiosa Billionaires' Row di New York per 6,63 milioni di dollari, ma non è per Harry

Re Carlo III ha comprato un appartamento in una delle zone più esclusive di New York. Il monarca ha infatti acquistato un lussuoso appartamento nella celebre Billionaires’ Row di Manhattan, una mossa che ha attirato notevole attenzione mediatica.

Una casa per avvicinarsi al principe Harry? Non proprio

Secondo i registri finanziari della città, il lussuoso appartamento è stato acquistato per 6,63 milioni di dollari. L’unità si trova nella storica Steinway Hall, una parte del complesso noto per la sua eleganza ed esclusività.

Questa acquisizione è stata vista dai media e dagli osservatori reali come un tentativo di Re Carlo di ridurre la distanza, sia fisica che emotiva, con il figlio, il Principe Harry. La nuova residenza si trova comunque lontana diverse ore di volo dalla casa di Harry e Meghan Markle che si trova a Montecito, in California. Si esclude quindi questa pista di un riavvicinamento, anche perché non risultano essere così vicini. Infatti Il Duca e la Duchessa di Sussex non parteciperanno al tradizionale raduno estivo della Famiglia Reale a Balmoral.

Questa esclusione, come rivelato da Express.co.uk che si è avvalso di una fonte a stretto contatto con i reali, segna un ulteriore capitolo nelle complesse relazioni familiari all’interno della monarchia britannica.

Nonostante l’assenza dei Sussex, sembra che il re sia desideroso di migliorare il suo rapporto con i nipoti, Archie e Lilibet. “Carlo vuole davvero costruire un rapporto migliore con Archie e Lili e trascorrere del tempo di qualità con loro,” ha affermato la fonte.

La transazione e il ruolo del Canada

L’atto di acquisto riporta che l’acquirente è “Sua Maestà il Re in Diritto del Canada” (quindi Re Carlo), e l’acquisto è stato effettuato tramite il consolato canadese a New York. Robert McCubbing, commissario senior per il commercio e direttore del commercio e degli investimenti, ha firmato l’atto per conto del Re. McCubbing ha dichiarato che l’acquisto è destinato a diventare “la residenza ufficiale per il Consolato Generale del Canada a New York”, come riportato dal NY Post.

Com’è fatto l’appartamento di lusso: piscina e mobili di materiali pregiati

L’appartamento di lusso vanta tre camere da letto, 4,5 bagni e una superficie di 334 metri quadrati, con vista mozzafiato sulla città. La residenza include una piscina, una sauna e altri comfort di alta gamma. L’ingresso si apre su un elegante foyer con pavimenti in pietra e un bagno di servizio. Il soggiorno spazioso è adiacente a una sala da pranzo, e la cucina su misura è dotata di materiali pregiati, tra cui piani in quarzite Cristallo Gold, mobili artigianali e un set completo di elettrodomestici Gaggenau.

La camera da letto principale dispone di una cabina armadio e di un bagno con finestre realizzato in marmo bianco venato italiano, una vasca da bagno in rame e accessori in bronzo su misura. Inoltre, vi è uno studio con bagno privato.

I servizi offerti dal complesso residenziale sono altrettanto impressionanti. I fortunati abitanti del complesso possono godere di una piscina di 25 metri, cabanas private, una sauna separata, sale per trattamenti, un centro fitness a doppia altezza con terrazza, una sala da pranzo privata con cucina per catering e una lounge per residenti con un’ampia terrazza. La proprietà è una delle 60 residenze del complesso Billionaires’ Row (il nome dice tutto), con una vista mozzafiato su Central Park dall’adiacente torre di 91 piani.