Incoronazione Re Carlo: chi porterà la Corona e gli altri ruoli dei Reali

Ore 12, ora italiana, Abbazia di Westminster: è tutto pronto per l’Incoronazione di Re Carlo, che si tiene a Londra il 6 maggio. E, in vista della più grande celebrazione che il Regno Unito conosca, Buckingham Palace ha annunciato e definito i ruoli cerimoniali che devono essere svolti dal servizio di incoronazione presso l’Abbazia. Tutti quelli che ricoprono questi ruoli storici nel Servizio sono stati scelti per il loro significativo contributo alla Nazione e includono rappresentanti degli Ordini Cavallereschi, dell’esercito e della vita pubblica.

Chi porta la Corona

Come fa sapere Buckingham Palace, a portare la St Edward’s Crown è il Generale Sir Gordon Messenger, che ha dichiarato: “È un enorme e unico onore essere nominato Lord High Steward per l’incoronazione di Sua Maestà. Svolgere un ruolo chiave in un’occasione così importante e storica è motivo di grande orgoglio per me, la mia famiglia, i Royal Marines e la comunità della Torre di Londra”.

Il sottufficiale Amy Taylor è invece la prima donna a portare la Spada dell’Offerta, mentre la Baronessa Benjamin e Dame Elizabeth Anionwu compaiono tra le recenti nomine all’Ordine al Merito, gli ultimi membri scelti per l’Ordine da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La Baronessa ha invece dichiarato: “Mi sento onorata e privilegiata di far parte della storica cerimonia di incoronazione. Essere selezionata per portare lo scettro del Sovrano con la colomba, che rappresenta la spiritualità, l’equità e la misericordia, è per me molto simbolico in quanto è tutto ciò che rappresento ed è un messaggio chiaro rivolto alla diversità e all’inclusione, che devono essere accolte”.

Dopo la processione, il Re e la Regina Consorte siedono sui troni chiamati Chair of Estate, posizionati di fronte all’altare. E, proprio qui, iniziano le prime fasi della cerimonia che sfociano nell’Incoronazione di Re Carlo da parte dell’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby. La celebrazione inizia con diverse offerte, presentate come segue:

Generale Sir Gordon Messenger, Constable della HM Tower of London – Porta la Corona di Sant’Edoardo come Lord High Steward of England

come Lord High Steward of England Baronessa (Elizabeth) Manningham-Buller LG – Porta lo scettro di Sant’Edoardo

Duca di Buccleuch e Queensberry K.T. – Porta lo scettro con la croce

Baronessa (Floella) Benjamin OM – Porta lo scettro con la colomba

Dame Elizabeth Anionwu OM – Porta il globo d’oro

Custode della Jewel House, il brigadiere Andrew Jackson – Porta l’anello del Sovrano

Sottufficiale Amy Taylor – Portare la Spada dell’offerta

Lord Hastings e Conte di Loudoun – Portano gli speroni

Lord Presidente del Consiglio, Penny Mordaunt – Porta la spada di Stato durante la processione del Re

Maresciallo capo dell’aeronautica Lord Peach – Porta la Spada della misericordia (The Curtana)

Generale Lord Richards di Herstmonceux – Porta la Spada della giustizia spirituale

Generale Lord Houghton di Richmond – Porta la Spada della giustizia temporale

Per la Regina Consorte, invece:

Baronessa (Helena) Kennedy di The Shaws – Porta il bastone della Regina Consorte

Generale Sir Patrick Sanders – Porta lo scettro della Regina Consorte

Duca di Wellington – Porta la Corona della Regina Mary

Rt. Reverendo e Rt. Hon the Lord Chartres – Porta l’anello della Regina Consorte

Gli altri ruoli all’Incoronazione

La processione verso l’Abbazia di Westminster è aperta da capi e rappresentanti religiosi, seguiti da alcuni rappresentanti del Commonwealth. Tutte le bandiere sono portate dai diversi rappresentanti delle Nazioni, dai Governatori e dai Primi Ministri. In particolare, quella del Regno Unito è il cadetto Warrant Officer Elliott Tyson-Lee, che precede il Primo Ministro Rishi Sunak e alla moglie Akshata Murty.

La Processione del Re e della Regina è invece guidato dal Marchese di Anglesey, dal Duca di Westminster, dal Conte di Caledon e dal Conte di Dundee che portano lo Stendardo del Regno Unito e Stendardo del Principato del Galles. Francis Dymoke porta lo Stendardo Reale. Si aggiungono l’Ammiraglio Sir Tony Radakin, Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Lord High Constable of England, carica ricoperta solo per la giornata e il Duca di Norfolk.

Il Conte di Erroll agisce come Lord High Constable of Scotland. Il conte di Crawford e Balcarres si comporta invece come vice del Gran Sovrintendente di Scozia, Sua Altezza Reale il Principe di Galles. All’atto di Riconoscimento di Sua Maestà sono invece presenti: L’Arcivescovo di Canterbury, la Baronessa (Valerie) Amos LG, Lady Elish Angiolini LT, e Christopher Finney GC, Presidente della Victoria Cross e George Cross Association.

Durante l’Incoronazione di Re Carlo, sono invece presentate le seguenti Regalie:

Lord Carrington, Lord Gran Ciambellano – Presenta gli Speroni

Lord (Syed) Kamall – Presenta le Stole

Baronessa (Gillian) Merron – Presenta la veste Reale

Reverendissimo John McDowell, Arcivescovo di Armagh della Chiesa d’Irlanda – Presenta il Globo d’Oro

Lord (Narendra) Patel KT – Presenta l’Anello

Lord (Indarjit) Singh di Wimbledon – Presenta il guanto dell’incoronazione

Reverendissimo Mark Strange, Vescovo di Moray, Ross e Caithness, e Primus Episcopale di Scozia – Presenta lo Scettro con la Croce

Reverendissimo Andrew John, Arcivescovo del Galles – Presenta lo Scettro con la Colomba

Arcivescovo di Canterbury – Esecuzione dell’incoronazione con la corona di Sant’Edoardo

Per la Regina Consorte Camilla:

Rt. CD del reverendo Rose Hudson-Wilkin, The Bishop of Dover – Presenta il Bastone della Regina Consorte

Rt. Reverendo e Rt Hon. Lord Chartres – Presenta lo scettro della Regina Consorte con la croce

Brigadiere Andrew Jackson, il custode della Jewel House presso la HM Tower di Londra – Presenta l’anello della Regina Consorte

Arcivescovo di Canterbury – Esecuzione dell’incoronazione con la Corona della Regina Mary.