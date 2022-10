Rishi Sunak, premier della Gran Bretagna: chi è sua moglie Akshata Murthy

Fonte: Ansa Akshata Murthy: chi è la moglie del neo-premier britannico Rishi Sunak

Rivoluzione nella classe politica britannica, dopo le dimissioni di Liz Truss. Il nuovo premier britannico, nonché nuovo leader del partito conservatore dei Tories, è Rishi Sunak, di origini indiane, fede induista ed ex Cancelliere dello Scacchiere. Ad accompagnarlo e supportarlo in questa nuova avventura politica è la moglie Akshata Murthy, fashion designer indiana che vive insieme a lui in Gran Bretagna. Sposata con il neo-premier britannico nel 2009, il suo nome è finito nel mirino delle polemiche quest’anno per il suo status di non-domiciliata.

Chi è Akshata Murthy, moglie del neo-premier britannico

Rishi Sunak è a tutti gli effetti il nuovo Premier della Gran Bretagna, dopo le dimissioni annunciate da Liz Truss seguite alla tempesta mediatica e alle divisioni interne al partito conservatore. Il neo-Premier prende dunque la guida del Paese e dei Tories, diventando la principale figura politica di riferimento a livello nazionale e per il partito dei conservatori. 42 anni, di origine indiana e fede induista, è stato anche Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze) nel secondo governo di Boris Johnson.

Al suo fianco, in questa sua breve ma già ricca di traguardi carriera politica, la moglie Akshata Murthy. Nata a Hubli nel 1980, è una fashion designer nonché figlia di NR Narayana Murthy, fondatore della multinazionale indiana Infosys, e di Sudha Murty. Oltre a lavorare nel settore dello stile e della moda, è anche un’imprenditrice: detiene infatti una partecipazione dello 0,93% nell’azienda di tecnologia dell’informazione fondata dal padre.

Akshata Murthy ha frequentato la Baldwin Girls’ High School a Bangalore, per poi proseguire i suoi studi in economia e francese al Claremont McKenna College in California. Ha inoltre conseguito un diploma in produzione di abiti e un master in Business Administration presso la Stanford University. Nel 2013 è diventata direttrice del fondo di venture capital Catamaran Ventures.

Akshata Murthy: l’amore con Rishi Sunak e le polemiche in Gran Bretagna

Nel corso dei suoi studi accademici presso la Stanford University, Akshata Murthy ha conosciuto Rishi Sunak. La coppia si è sposata nel 2009 e ha due figlie, Anoushka e Krishna. I due risiedono a Kirby Sigston, nello Yorkshire, e ha vissuto assieme al numero 11 di Downing Street, residenza ufficiale del Cancelliere dello Scacchiere britannico, quando il marito ha ricoperto tale ruolo tra il 2020 e il 2022.

Tuttavia il nome di Akshata Murthy è presto rimbalzato sui principali media britannici e non solo, finendo al centro di feroci polemiche. Ad aprile 2022, infatti, il quotidiano The Independent aveva rivelato come la donna godesse di uno status fiscale speciale: quello di non-domiciliata. Un privilegio che le consentiva di non pagare le tasse nel Regno Unito sui suoi redditi prodotti all’estero. Il retroscena era stato duramente contestato dai membri del partito laburista all’opposizione.

Ora, nonostante le polemiche, Akshata Murthy è a tutti gli effetti la moglie del nuovo premier della Gran Bretagna. Un risultato politico importante per Rishi Sunak, alla guida del Paese e del partito conservatore in cui ha militato, ma anche per la donna della sua vita. Un cambiamento di importanza radicale per il governo britannico, che ora saluta a tutti gli effetti la dimissionaria Liz Truss.