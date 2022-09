Chi è Liz Truss, la nuova premier britannica e cosa fa suo marito

Fonte: ANSA Liz Truss, il nuovo premier britannico

Mary Elizabeth “Liz” Truss è la nuova premier britannica. I sondaggi la davano già per favorita e i suoi sostenitori non hanno mai avuto dubbi sulla sua vittoria come successore di Boris Johnson: una nuova “Lady di Ferro”, la definiscono in molti, richiamando alla storica figura di Margaret Thatcher alla quale la signora Truss, tra l’altro, si ispira. Originaria di Oxford, una vita dedicata da sempre alla politica con dedizione e ambizione e segnata dall’amore per Hugh O’Leary, con il quale è sposata dal 2000.

Liz Truss, una vita dedicata alla politica

Classe 1975, Liz Truss è originaria di Oxford ed è la prima di quattro fratelli. La passione per la politica è nata in lei da giovanissima, anche grazie agli insegnamenti dei genitori, che sono sempre stati sostenitori della sinistra: John Truss era professore di matematica, mentre la mamma Priscilla faceva l’infermiera ed era attivista nella campagna per il disarmo nucleare. È proprio qui che la nuova premier britannica ha iniziato il suo percorso politico, paradossalmente contro la Thatcher alla quale oggi afferma di ispirarsi.

La famiglia di Liz Truss si è spesso trasferita da una cittadina all’altra, complice il lavoro del padre, finché non si è stabilita definitivamente a Roundhay, un ricco quartiere di Leeds dove il primo ministro ha frequentato la scuola secondaria, mostrando una spiccata intelligenza e una personalità forte. Grazie ai suoi ottimi risultati scolastici, la Truss vinse una borsa di studio per il corso di Politica, Filosofia ed Economia al Merton College di Oxford.

Da quando è entrata attivamente in politica nel Regno Unito, la premier britannica ha cambiato completamente “sponda”, passando dalla sinistra sostenuta dai genitori alla destra conservatrice, partito col quale ha vinto la corsa alla successione a Boris Johnson, insediandosi ufficialmente al numero 5 di Downey Street martedì 6 settembre 2022. Prima di quel momento era entrata in Parlamento nel 2010, vincendo le elezioni con una maggioranza schiacciante.

Liz Truss, chi è il marito Hugh O’Leary

È vero che la vita di Liz Truss è sempre stata segnata dalla passione per la politica, nata già in famiglia, ma nel suo cuore da tanti anni c’è spazio per Hugh O’Leary. La premier britannica lo ha incontrato per la prima volta nel 1997 alla conferenza del Partito conservatore, quando lei aveva appena 22 anni, e da quel momento la coppia non si è più separata, convolando a nozze qualche anno dopo, nel 2000.

Fonte: ANSA

Hugh O’Leary è cresciuto ad Allerton, vicino Liverpool, per poi trasferirsi a Heswall, Wirral, come riporta il Times. Ha studiato econometria ed economia matematica alla London School of Economics, dove si è laureato e ha iniziato una prolifica attività come commercialista. Con la moglie Liz vive Greenwich, nel sud-est di Londra, e si è sempre occupato con cura delle figlie (ormai adolescenti) Frances e Liberty. Tutto pur di sostenere il percorso politico della moglie, nonostante il loro matrimonio sempre tenuto privato abbia rischiato di rompersi per sempre.

Nel 2006 la coppia è balzata sulle pagine di gossip per via del tradimento di Liz Truss, che aveva avuto una relazione con il deputato Mark Field, del suo stesso partito. Quello fu un momento difficile per la loro relazione, oltre che per la carriera politica del premier che rischiò di interrompersi per sempre. Ma la coppia è riuscita a superare tutto, il matrimonio è sopravvissuto e oggi è più unita che mai.