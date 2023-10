Fonte: IPA Brigitte Macron e Jill Biden mano nella mano. Chi vince la sfida di stile tra First Lady?

E’ terminato con un allontanamento forzato il soggiorno alla Casa Bianca di Commander, il cane del Presidente Joe Biden. L’animale è stato portato via dopo aver morso un agente del Secret Service, ma non si trattava della sua unica ‘vittima’: negli ultimi due anni, il fedele compagno del Potus è stato infatti coinvolto in una lunga serie di incidenti. Una condotta aggressiva che ha costretto i coniugi Biden, a malincuore, a fare a meno della sua presenza a Washington.

La sofferta decisione di Joe Biden

Un morso ad un agente dei Servizi Segreti è costato caro a Commander, adorato amico a quattro zampe del Presidente Joe Biden. In seguito all’episodio, il Presidente e sua moglie Jill hanno deciso di allontanare il cane da Washington: “Il presidente e la First lady tengono molto alla sicurezza di coloro che lavorano alla Casa Bianca e che li proteggono. Sono grati per la pazienza e il sostegno di tutti coloro che sono stati coinvolti. Commander non è presente nel campus della Casa Bianca mentre i prossimi passi sono al vaglio” ha dichiarato il direttore della comunicazione della First Lady, Elizabeth Alexander.

Già in precedenza, infatti, l’animale aveva dimostrato un’indole particolarmente aggressiva: ben 11 le sue ‘vittime’ tra Casa Bianca e residenza in Delaware. Ma secondo fonti della Cnn i casi di ‘esuberanza’ potrebbero essere molti di più degli 11 dichiarati dal Secret Service, e che hanno visto coinvolti suoi agenti. In un caso, addirittura è stata necessaria assistenza in ospedale. La situazione, sempre secondo la stampa americana, sarebbe diventata insostebile per lo staff presidenziale: agli agenti verrebbero suggeriti percorsi per evitare di incrociare Commander, che nel corso degli anni sarebbe stato sottoposto a diversi tipi di addestramento per scongiurarne la pericolosità. Con scarsi risultati.

Chi è Commander, il ‘First Dog’ del Presidente

Commander è un pastore tedesco arrivato alla Casa Bianca due anni fa. Il cucciolo, nato l’ 1 settembre 2021, era stato un regalo di compleanno del fratello e della cognata del Presidente, James e Sara Biden, che ben conoscono la passione di Joe per questa particolare razza canina. Anche i precedenti ‘First Dog’, infatti, erano stati dei pastori tedeschi.

Il più longevo della coppia presidenziale, Champ, era morto a 13 anni nel giugno di due anni fa in Delaware. Poco dopo era arrivato Major, l’altro pastore tedesco di Joe e Jill Biden: adottato in un canile nel novembre del 2018, anche lui, durante la permanenza a Washington, aveva messo in mostra un atteggiamento aggressivo, ed era stato allontanato dopo una serie di incidenti.

Una condotta comune tra Major e Commander che, anche secondo lo staff presidenziale, sarebbe riconducibile all’ambiente tutt’altro che rilassante di Pennsylvania Avenue. “Come sapete la Casa Bianca può essere unica e molto stressante“, aveva sintetizzato in estate la portavoce Karine Jean-Pierre, sottolineando come l’ambiente potesse avere un influsso molto negativo sull’umore dei pastori tedeschi. La speranza è che, lontano dal clamore e dalle atmosfere snervanti del Campidoglio, Commander possa ritrovare la serenità persa tra i campi del Delaware. Anche senza l’adorato padrone al suo fianco.